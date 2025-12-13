Preguntan a El Chojin por cómo está calando la extrema derecha en los jóvenes: su réplica es para ponerla en los colegios

El rapero Domingo Antonio Edjang Moreno, más conocido como El Chojin, que logró un Récord Guinness por rapear un total de 921 sílabas en un minuto en el año 2008, ha ofrecido una entrevista La Cafetera de radiocable en la que ha hablado del poder de la música, pero también de cómo la extrema derecha está calando entre los jóvenes.

El rapero se ha caracterizado siempre por hablar con una claridad pasmosa sobre muchos asuntos de actualidad. En esta ocasión, un espectador del programa le preguntó sobre cómo la extrema derecha "haya capitalizado los mensajes de superación personal a través del estoicismo".

"A mí me flipa que haya tanta gente que utilice palabras que no saben lo que significa. Para validar mensajes que no tienen nada que ver con lo que están haciendo", ha señalado, en primer lugar.

El Chojin ha defendido que "la ultraderecha es el problema más importante que tenemos a nivel mundial, ahora mismo". "Porque da la sensación de que se están validando discursos que primero discriminan y después justifican actos que van más allá de la discriminación", ha añadido.

El rapero ha asegurado que están consiguiendo que "la palabra nosotros cada sea más pequeñita y quepa cada vez menos gente". "Al estar más juntitos se sienten más calientes, pero se enfadan más con los otros". "Es perfectamente incoherente, en prácticamente todo lo que dicen.

El Chojin ha contado que hace unos días se encontró con el vídeo de una mujer de Vox que "iba andando por un barrio, contando los números de negocios de extranjeros en comparación con los de los españoles". "Entonces, yo decía que parece contradictorio que se quejen de que las personas de fuera vienen a vivir de paguitas y luego se quejen también cuando montan un negocio en el que no obligan a nadie a entrar", ha criticado.

"Es legal y paga sus impuestos, que se supone que es lo que decías que tenían que hacer. Pero tampoco te vale. Porque, realmente, tu discurso es visceral. Simplemente, odias al de fuera", ha justificado.

El rapero ha confesado que "una sociedad no es un grupo homogéneo de gente". "Una sociedad es, necesariamente, heterogénea. Cuando hablamos de diversidad, es algo obvio. Somos diferentes. No hay otra opción", ha expuesto.

Respecto al giro al discurso obrero, El Chojin ha defendido que la ultraderecha "busca el poder" y cree que "toda esa gente va a terminar dándose cuenta cuando esta gente toque el poder que todo es mentira". "Entiendo a la gente que quiere le solucionen los problemas, porque estamos muy huérfanos de discurso y de liderazgo. Lo entiendo. Pero no existen soluciones fáciles a problemas difíciles", ha zanjado.