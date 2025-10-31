El cirujano Diego González Rivas muestra la llamativa tradición que siguen en este hospital chino

El cirujano torácico español Diego González Rivas, famoso por sus frecuentes apariciones en La Revuelta, viaja por todo el mundo operando a pacientes y luchando contra el cáncer de pulmón y otras patologías relacionadas gracias a su revolucionaria y novedosa técnica Uniporta.

Actualmente González Rivas se encuentra en China, tal y como ha enseñado en sus redes sociales. El médico gallego acostumbra a contar curiosidades que ve en la sanidad y en las costumbres de los países que visita y muchas veces las compara con lo que ocurre en España.

En esta ocasión ha mostrado que en el hospital rural en el que se encuentra los pacientes limpian la ropa y la dejan secando en cuerdas que hay dentro del propio centro médico dejando una imagen muy llamativa.

"Qué curioso, en este hospital los pacientes como vemos lavan la ropa y la cuelgan en el propio hospital. Han colgado toda la ropa que lavan, incluso aquí en esta barandilla", ha afirmado González Rivas, informando que está en un hospital rural y que por esto ocurre, ya que no pasa en una gran ciudad.

"Estos son los contrastes de China"

En ese mismo vídeo, para comparar, también ha querido mostrar cómo es un quirófano por dentro... y la imagen cambia pasando de lo tradicional y rural que son las instalaciones del hospital a la modernidad en la maquinaria del quirófano.

"A pesar de esas tradiciones tan curiosas fijaos que quirófano tan amplio y grande tenemos en el que disponemos de robots y de dos consolas. Estos son los contrastes de China, un país muy interesante", ha afirmado el especialista.

