Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El comentario irónico de Pablo Motos a Juan Del Val sobre Pedro Sánchez es breve, pero no pasa desapercibido
Virales

Virales

El comentario irónico de Pablo Motos a Juan Del Val sobre Pedro Sánchez es breve, pero no pasa desapercibido

Y el escritor no duda en estirar el chicle.

Juan De Codina
Juan De Codina
El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, y el escritor Juan Del Val.
Pablo Motos y Juan Del Val en 'El Hormiguero'.Antena 3

Este jueves el escritor Juan Del Val, ganador del Premio Planeta por su novela Vera, una historia de amor, ha sido el último invitado de la semana de El Hormiguero, programa presentado por Pablo Motos, en el que suele colaborar habitualmente en las tertulias junto a Cristina Pardo, Tamara Falcó, Marron y el propio Motos.

Durante la entrevista en la que han hablado sobre el recibimiento y las críticas que ha recibido Del Val por ganar este premio y también por la novela, también han desgranado a la protagonista, Vera. Motos le pregunta sobre una de las cosas que aprende Vera en el "proceso de liberación" es a disfrutar del sexo. Ha sido cuando le ha preguntado que si escribir las escenas de sexo tan bien es afición, despertando la carcajada del público.

"En general se escribe de lo que se sabe", ha respondido el escritor con sarcasmo. Sin embargo, todo lo que ha dicho después ha sido por lo que Motos ha soltado un comentario irónico sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Del Val ha vuelto atrás porque quería comentar que una de las críticas es "demoledora, pero salva las escenas de sexo".

"Es una crítica en la que viene a decir, y es respetable, que si los personajes no, que los diálogos no, pero no es buena, entonces se va a vender mucho. Esa es la tesis de ese tipo", ha expresado. "O sea, la gente es gilipollas, no quiero criticar al crítico que lo ha escrito, pero...", ha añadido Pablo Motos, contundente.

"Me has hecho un Pedro Sánchez"

Volviendo a la pregunta inicial que le había hecho Motos, este le ha soltado un comentario irónico, una indirecta muy directa, al jefe del Ejecutivo: "Me has hecho un Pedro Sánchez, no me has contestado".

"Pedro Sánchez te haría una respuesta muy larga, mi explicación ha sido corta", ha respondido Del Val.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 