El comentario irónico de Pablo Motos a Juan Del Val sobre Pedro Sánchez es breve, pero no pasa desapercibido

Este jueves el escritor Juan Del Val, ganador del Premio Planeta por su novela Vera, una historia de amor, ha sido el último invitado de la semana de El Hormiguero, programa presentado por Pablo Motos, en el que suele colaborar habitualmente en las tertulias junto a Cristina Pardo, Tamara Falcó, Marron y el propio Motos.

Durante la entrevista en la que han hablado sobre el recibimiento y las críticas que ha recibido Del Val por ganar este premio y también por la novela, también han desgranado a la protagonista, Vera. Motos le pregunta sobre una de las cosas que aprende Vera en el "proceso de liberación" es a disfrutar del sexo. Ha sido cuando le ha preguntado que si escribir las escenas de sexo tan bien es afición, despertando la carcajada del público.

"En general se escribe de lo que se sabe", ha respondido el escritor con sarcasmo. Sin embargo, todo lo que ha dicho después ha sido por lo que Motos ha soltado un comentario irónico sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Del Val ha vuelto atrás porque quería comentar que una de las críticas es "demoledora, pero salva las escenas de sexo".

"Es una crítica en la que viene a decir, y es respetable, que si los personajes no, que los diálogos no, pero no es buena, entonces se va a vender mucho. Esa es la tesis de ese tipo", ha expresado. "O sea, la gente es gilipollas, no quiero criticar al crítico que lo ha escrito, pero...", ha añadido Pablo Motos, contundente.

"Me has hecho un Pedro Sánchez"

Volviendo a la pregunta inicial que le había hecho Motos, este le ha soltado un comentario irónico, una indirecta muy directa, al jefe del Ejecutivo: "Me has hecho un Pedro Sánchez, no me has contestado".

"Pedro Sánchez te haría una respuesta muy larga, mi explicación ha sido corta", ha respondido Del Val.