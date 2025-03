'El Comidista' hace una de las recetas con más 'me gusta' de TikTok y tiene un claro veredicto

Mikel Iturriaga ha elaborado un vídeo para El Comidista en el que ha analizado las recetas más virales de pasta para ver cuáles funcionan y cuáles son "una basura". La primera que hace es el pastel de macarrones gordos con queso, una receta que tiene 3,5 millones de 'me gusta'.

De esta receta ha dicho que es "la típica pasta de menú infantil o de piso de estudiantes que no han cocinado en su vida. Un "sinsentido" y "de las peores recetas virales resumido en este plato".

La siguiente son unos macarrones hechos a la airfrayer, una receta que tiene tres millones de 'me gusta' en TikTok: "Si tienes las muelas flojillas no te lo recomiendo porque cuesta masticar, es chicloso, no es gustoso en la boca. Un absurdo".

Aquí cambia un poco de tercio y pasa a una más elaborada: la pasta turca de Anna Paul. "Esto ya de primeras perece cocinado por un ser humano. Es denso pero es una cosa comestible y agradable".

La última receta, con cuatro millones de likes, es una pasta al limón que considera "bien hecha": "Te tiene que gustar el limón pero muy buena". "Hemos ido de lo horroroso a lo delicioso. Qué raro que los peores platos de pasta vengan del mundo anglosajón y los mejores del mediterráneo, ¿por qué será?", ha zanjado.