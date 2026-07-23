Javier Bardem sale al paso para aclarar lo que realmente piensa de los argentinos: "Eso nunca saldría de mi boca"
La victoria de España ante Argentina en la final del Mundial sigue coleando. Javier Bardem ha tenido que salir al paso para desmentir unas afirmaciones que se le atribuyeron en redes sociales y parte de la prensa argentina.
El origen de la controversia hay que buscarlo en una entrevista concedida por el actor al medio Zeteo, grabada pocas horas después del partido entre ambas selecciones. Durante la conversación, Bardem reflexionó sobre el contexto político que rodeó la final y criticó el apoyo mostrado por el presidente argentino, Javier Milei, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que definió como un "criminal de guerra".
Sin embargo, estas declaraciones de Bardem empezaron a circular rápidamente, sacándose fuera de contexto. En diferentes publicaciones se aseguró que Bardem había acusado a los integrantes de la selección argentina de ser "cómplices de un genocidio en Palestina", una afirmación que, según el propio actor, nunca llegó a pronunciar.
Por este motivo, Bardem ha tenido que aclarar lo que realmente piensa sobre los argentinos. "Debido a lo que está pasando, quiero compartir este vídeo sobre mis palabras y sobre lo que no dije y nunca diría", ha apuntado.
"Nunca he dicho que sea un país xenófobo o racista"
El actor ha asegurado que su mensaje original iba precisamente en la dirección contraria a la interpretación que se difundió: "Dije que me parecía injusto que se juzgase a la selección argentina por las actitudes de su presidente".
Además, también ha rechazado tajantemente otra de las acusaciones que se popularizaron en las últimas horas. "Nunca he dicho que Argentina sea un país xenófobo o racista; eso nunca saldría de mi boca", ha afirmado.
Más allá de explicar su opinión sobre este asunto, Bardem ha aprovechado para expresar su admiración por el país sudamericano, recordando la influencia que Argentina ha tenido en su trayectoria profesional y personal. Asimismo, aseguró que mantiene una estrecha relación con numerosos amigos argentinos.