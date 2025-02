El actor Tamar Novas aclara en primera persona lo que pasó al momento de dar el ganador a Mejor Película

El giro de guion en el final de los Premios Goya 2025 fue, valga la redundancia, de película. Belén Rueda fue la voz cantante para anunciar el ganador a Mejor Película, siendo El 47 el primer ganador hasta que, segundos después, la actriz, con una improvisación aplaudida en redes sociales y por sus propios compañeros, anunciaba también como ganadora a La infiltrada.

Un Goya ex aequo sin precedentes que hasta a la propia voz de TVE en los Goya, Carlos del Amor, dejó completamente sorprendido, y que supo gestionar a la perfección. Ha sido el propio periodista quien, poco después de finalizar la gala, se grabó para publicarlo en la red social X, junto a Tamar Novas, uno de los actores que estaban en el escenario al momento de entregar el último premio, para explicar lo sucedido.

"¿Qué ha pasado, Tamar?", le preguntó al actor, quien, con un buen rollo y de la forma más tranquila posible, aclaró su reacción en primera persona, primero enseñando un cartelito blanco con el texto "Ex Aquo". "Ha pasado que Belén ha abierto el sobre de Mejor Película, yo he visto este papel (anteriormente mencionado) con ESTE tamaño de letra, un saludo al notario, he visto que Belén no se fijaba en este papel y que leía la primera tarjeta", ha explicado en primera instancia.

"Cuando estaba subiendo la gente de El 47, he movido las tarjetas y venía otra. Belén ha sido INCREÍBLE cómo ha parado otro y ha dicho que hay otro premiado", concluía el actor, dejando a Carlos del Amor sorprendido: "O sea, se ha rozado la catástrofe. Habéis estado muy rápidos".

"Sí, sí, se ha rozado la catástrofe, pero ha habido mucha más alegría", mencionó Novas, quien, irónico, y de muy buen rollo, decía que pediría que le firmasen el dichoso papel.