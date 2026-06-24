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El consejo de Pedro Sánchez a Feijóo para este verano: "Le recomiendo que beba agua y se ponga crema si sale en yate"
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Sánchez defiende la continuidad del Gobierno entre los ataques de la oposición y las críticas de sus socios
Virales
Virales

El consejo de Pedro Sánchez a Feijóo para este verano: "Le recomiendo que beba agua y se ponga crema si sale en yate"

Feijóo ha contraatacado haciendo mención a Zapatero.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Pedro Sánchez, durante una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados.
Pedro Sánchez, durante una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados.

La sesión de control al Gobierno este miércoles está dejando momentos de mucha tensión. Pedro Sánchez pidió comparecer en el Congreso de los Diputados para aclarar los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno más cercano

Entre tanto, recriminaciones de un lado y otro, sobre todo a cuenta de los casos de corrupción, entre representantes del Partido Popular y del partido socialista. Sin embargo, uno de los momentos del día poco o nada ha tenido que ver con esta cuestión. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido a Alberto Núñez Feijóo, para darle un consejo ahora que las temperaturas están tan altas y el calor aprieta. Y lo ha hecho tirando de lo que ya es un clásico en el Congreso

La respuesta de Feijóo

"Le recomiendo que beba agua y se ponga crema este verano si utiliza algún yate para dar una vuelta por las rías de Galicia", le ha dicho al líder del PP, recordándole así su famosa fotografía con el narcotraficante Marcial Dorado. 

Unas palabras que más tarde ha comentado Feijóo, afeándole a Sánchez que mencionara su foto con Marcial Dorado: "A mí no me ha financiado mi carrera ningún magnate de la prostitución. No me dé lecciones, no se las acepto".

Pero el líder de los populares ha ido más allá, y ha contraatacado con otra fotografía. Desde la tribuna, Feijóo se ha dirigido a Pedro Sánchez para mostrarle una fotografía en la que aparece junto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: "La última foto que tengo con alguien acusado de contrabando".

No ha sido, no obstante, la única mención que se ha hecho sobre la amistad entre Feijóo y el narco gallego. "Su currículum está tan limpio como la cubierta del barco de Marcial Dorado", le ha dicho Verónica M. Barbero, diputada de Sumar, al líder del PP.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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