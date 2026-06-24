El consejo de Pedro Sánchez a Feijóo para este verano: "Le recomiendo que beba agua y se ponga crema si sale en yate"
Feijóo ha contraatacado haciendo mención a Zapatero.
La sesión de control al Gobierno este miércoles está dejando momentos de mucha tensión. Pedro Sánchez pidió comparecer en el Congreso de los Diputados para aclarar los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno más cercano.
Entre tanto, recriminaciones de un lado y otro, sobre todo a cuenta de los casos de corrupción, entre representantes del Partido Popular y del partido socialista. Sin embargo, uno de los momentos del día poco o nada ha tenido que ver con esta cuestión.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido a Alberto Núñez Feijóo, para darle un consejo ahora que las temperaturas están tan altas y el calor aprieta. Y lo ha hecho tirando de lo que ya es un clásico en el Congreso.
La respuesta de Feijóo
"Le recomiendo que beba agua y se ponga crema este verano si utiliza algún yate para dar una vuelta por las rías de Galicia", le ha dicho al líder del PP, recordándole así su famosa fotografía con el narcotraficante Marcial Dorado.
Unas palabras que más tarde ha comentado Feijóo, afeándole a Sánchez que mencionara su foto con Marcial Dorado: "A mí no me ha financiado mi carrera ningún magnate de la prostitución. No me dé lecciones, no se las acepto".
Pero el líder de los populares ha ido más allá, y ha contraatacado con otra fotografía. Desde la tribuna, Feijóo se ha dirigido a Pedro Sánchez para mostrarle una fotografía en la que aparece junto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: "La última foto que tengo con alguien acusado de contrabando".
No ha sido, no obstante, la única mención que se ha hecho sobre la amistad entre Feijóo y el narco gallego. "Su currículum está tan limpio como la cubierta del barco de Marcial Dorado", le ha dicho Verónica M. Barbero, diputada de Sumar, al líder del PP.