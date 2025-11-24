Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El 'corte' de un chico del público a David Broncano que desata hasta su carcajada
Virales
Virales

El 'corte' de un chico del público a David Broncano que desata hasta su carcajada

"Perdón, perdón, es el ansia de saber", ironizaba Broncano.

Juan De Codina
Juan De Codina
David Broncano en 'La Revuelta'.TVE

Arranca la semana de La Revuelta y el presentador David Broncano, galardonado con un Premio Ondas, lo ha hecho por todo lo grande. No por el invitado o invitada de este lunes 24 de noviembre, sino por la contestación de Nacho, un joven del público al que ha interrumpido mientras hablaban.

Nacho es uno de los mejores amigos de Pablo, un chico que también fue de público el pasado miércoles al programa y que se hizo viral por haber ido a solicitar una cita porque no ligaba de ninguna manera.

El propio Nacho desveló que tras la emisión del programa, que coincidió con la entrevista a los actores Ernesto Alterio y Lucía Caraballo, su amigo Pablo recibió más de 400 mensajes por la red social de Instagram, aunque la mayoría eran de "señoras y señores mayores mandándole ánimos".

Mientras Nacho relataba como le iba a su amigo, Broncano interrumpía, sin ninguna mala intención y solo para seguir la conversación, hasta que Nacho le interpela: "Espera, espera... Qué manía con interrumpir, macho".

Inmediatamente después el plató echó a reír, incluído el propio Broncano, que bromeaba: "Perdón, perdón, es por ansia, por ansia de saber". Hasta Sergio Bezos interviene: "Lo dice como si hablara contigo todos los días".

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

"Vale, es para darle emoción y tú estás allí a tocateja...", ironiza Nacho, quien reveló que Pablo era muy vergonzoso y que no sabe a ciencia cierta si ha tenido éxito tras su aparición en el programa. Hasta la propia cuenta oficial de X de 'La Revuelta' lo destacaba: "¿Os acordáis que el otro día un chaval dio su Instagram porque no ligaba? Sigue sin ligar".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 