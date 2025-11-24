El 'corte' de un chico del público a David Broncano que desata hasta su carcajada

Arranca la semana de La Revuelta y el presentador David Broncano, galardonado con un Premio Ondas, lo ha hecho por todo lo grande. No por el invitado o invitada de este lunes 24 de noviembre, sino por la contestación de Nacho, un joven del público al que ha interrumpido mientras hablaban.

Nacho es uno de los mejores amigos de Pablo, un chico que también fue de público el pasado miércoles al programa y que se hizo viral por haber ido a solicitar una cita porque no ligaba de ninguna manera.

El propio Nacho desveló que tras la emisión del programa, que coincidió con la entrevista a los actores Ernesto Alterio y Lucía Caraballo, su amigo Pablo recibió más de 400 mensajes por la red social de Instagram, aunque la mayoría eran de "señoras y señores mayores mandándole ánimos".

Mientras Nacho relataba como le iba a su amigo, Broncano interrumpía, sin ninguna mala intención y solo para seguir la conversación, hasta que Nacho le interpela: "Espera, espera... Qué manía con interrumpir, macho".

Inmediatamente después el plató echó a reír, incluído el propio Broncano, que bromeaba: "Perdón, perdón, es por ansia, por ansia de saber". Hasta Sergio Bezos interviene: "Lo dice como si hablara contigo todos los días".

"Vale, es para darle emoción y tú estás allí a tocateja...", ironiza Nacho, quien reveló que Pablo era muy vergonzoso y que no sabe a ciencia cierta si ha tenido éxito tras su aparición en el programa. Hasta la propia cuenta oficial de X de 'La Revuelta' lo destacaba: "¿Os acordáis que el otro día un chaval dio su Instagram porque no ligaba? Sigue sin ligar".