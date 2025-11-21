Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alejandro Sanz hace una aplaudida reivindicación a favor de la educación
Alejandro Sanz hace una aplaudida reivindicación a favor de la educación

El cantante estuvo en 'La Revuelta'.

Alejandro Sanz en 'La Revuelta'.
Alejandro Sanz en 'La Revuelta'.TVE

El cantante Alejandro Sanz, ganador de los Grammy en un total de 22 ocasione hizo este jueves una reivindicación a favor de una mayor inversión en educación durante su entrevista en La Revuelta, el programa que presenta el humorista David Broncano en TVE. 

En la conversación que han mantenido, el artista madrileño contó que él, a pesar de ser ahora muy cuidadoso y metódico, cuando iba al colegio e instituto no llevaba bien forrados los libros. Además, reveló que a él le encantaba Literatura e Historia, pero gracias a la labor de sus profesores.

"También es verdad que tuve muy buenos profesores y eso hace mucho, es lo más importante. Los profesores y las profesoras, cuando son buenos, hacen un trabajo increíble y te cambian la vida", reconoció Sanz, mientras Broncano añadió que "forman una sociedad".

Sergio Bezos, uno de los cómicos colaboradores y rostros más conocidos del programa, comentó que había asistido Daniel, un asistente del público, e informó que la semana que viene hay una huelga por la educación universitaria pública.

"Es para reivindicar que en Madrid no se invierte lo suficiente en educación, en universidades públicas y en general en educación", explicó el estudiante provocando los aplausos de los presentes.

En ese momento, Sanz quiso hacer una reivindicación a favor de la educación: "Nunca se invierte suficiente en educación, creo que es lo más importante y en muchos casos se pone en último lugar". "Se ponen muchas cosas por delante cuando eso construye todo lo demás", añadió. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Sanz, además de hacer esta defensa en favor de la educación pública, también acudió al espacio de la corporación pública para presentar su nuevo disco, '¿Y ahora qué +?', álbum que está nominado a cuatro Latin Grammy. Además, el cantante madrileño también es el único español nominado a la próxima edición de este galardón. 

