Jorge Ponce es demoledor al reaccionar al 17% de jóvenes españoles que prefieren la dictadura a la democracia

El cómico y colaborador de televisión Jorge Ponce ha hecho una aparición estelar este lunes en La Revuelta, haciendo una de esas intervenciones con el tono humorístico que tanto le caracterizan. Aparecía diciendo que desde la semana pasada estaba un poco preocupado con la democracia.

"Sí, al parecer, hay un porcentaje importante de chavales, no ya los abuelos nostálgicos del franquismo, que no ven tan claro si la democracia es un buen sistema", ha comentado junto a David Broncano, presentador del programa de TVE.

Ponce se ha referido a una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de octubre en el que reflejaban unos preocupantes resultados en los que casi el 20% de jóvenes españoles entre 18 y 24 años creen que los años de la dictadura franquista fueron "buenos o muy buenos" y, por otro lado, un 17% considera que la democracia actual es peor que la dictadura franquista.

Ha respondido directamente a todos ellos, muy a su estilo, ese irónico y con directas muy directas. Él ha encontrado una fácil solución: "Lo que podemos hacer es probar la dictadura y si no convence se le dice al dictador: Señor, al final no nos gusta la dictadura, ¿nos devuelve la democracia, por favor?".

"Aquí tenéis las llaves del país y ahí os quedáis"

"Y los dictadores son muy de no ponerse pesaos. Ellos, si ven que no están convenciendo a los suyos, dicen 'aquí tenéis las llaves del país y ahí os quedáis'", ha añadido. Sobre Franco ha tirado de sarcasmo para remarcar la crítica: "Franco, de hecho, no se fue porque como lo hizo todo bien. No se lo pidió nadie. Inventó todo: la Seguridad Social, el pescaíto frito, las pajas, TikTok...".

"He estado viendo qué le gustan a los jóvenes: los memes, los brainrots, el Roblox, les gustan también los Xuso Jones, pero entre las preferencias no está la democracia", ha rematado. Por eso ha elaborado un vídeo irónico con jóvenes a favor de la democracia.