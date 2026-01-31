Una de las frases que 'The Wall Street Journal' ha usado para hablar de cómo va España va a dejar mudo a más de uno

El medio estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), uno de los diarios más influyentes del mundo, ha dedicado un extenso artículo al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del pasado martes de regularizar excepcionalmente a medio millón de personas.

"La decisión de España de dar residencia legal a potencialmente medio millón de inmigrantes indocumentados muestra que el país es un caso excepcional entre las democracias occidentales al tratarlos como un activo, en lugar de una amenaza", ha señalado.

El citado medio norteamericano ha asegurado que el tema de la inmigración es "el más tóxico y divisivo en gran parte de Europa". "Con gobiernos que intentan reducir las llegadas y aumentar las deportaciones, aunque pocos con tanta violencia y controversia como en Estados Unidos", ha razonado.

Lo que resulta llamativo es que hasta en el medio estadounidense han puesto en valor que España está "adoptando una actitud más relajada". "Si la gente vive y trabaja aquí, más vale que pague impuestos", ha añadido.

Tras anunciar el plan de Pedro Sánchez de regularizar a 500.000 personas, han aprovechado para destacar cómo está funcionando la economía española desde hace unos años.

La decisión se produce en un contexto de auge económico español, descenso del desempleo, escasez de mano de obra en algunos sectores y un amplio apoyo a la medida, incluso por parte de sindicatos, numerosas empresas y la Iglesia católica.

El gobierno espera beneficiarse de que más personas paguen impuestos y cotizaciones a la seguridad social, en lugar de trabajar en la sombra.

El auge ultraderechista

En The Wall Street Journal han hablado de que, aunque se ha tomado la medida, "no significa que todos los españoles estén contentos con él". "El partido ultraderechista Vox ha crecido en los últimos años debido a la creencia de algunos votantes de que la inmigración masiva ha sobrecargado los servicios públicos y ha alimentado la delincuencia", ha expresado.

"El líder de Vox, Santiago Abascal, dijo que la medida atraería más migración ilegal y acusó al gobierno de promover una 'invasión'. Pero incluso el Partido Popular, el partido conservador mayoritario, ha mantenido sus críticas en silencio", ha señalado el citado medio.

Respecto a lo que reflejan las encuestas, el medio norteamericano asegura que sirven para mostrar que "los españoles han mantenido sistemáticamente una de las actitudes más positivas de Europa sobre el impacto de la inmigración en su país". "Incluso entre los encuestados de derechas, el apoyo a la represión migratoria es menor que en la mayor parte del continente, según Funcas", ha asegurado.