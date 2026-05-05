El 'Daily Mail' le dedica un artículo a Ana Obregón por el día de la Madre de aúpa

El Daily Mail, uno de los tabloides más leídos de Reino Unido, ha dedicado un artículo a Ana Obregón por el Día de la Madre donde cuenta su rocambolesca historia sobre su nieta.

El titular del diario británico ya es toda una declaración de intenciones: "La socialité española Ana Obregón, que utilizó el esperma de su hijo fallecido para tener a su hija mediante gestación subrogada a los 68 años, habla abiertamente sobre ser una madre-abuela en el Día de la Madre".

Recuerda el Daily Mail que Ana Obregón "conmocionó al mundo al dar la bienvenida a un bebé mediante gestación subrogada utilizando el esperma de su hijo fallecido". También menciona el tabloide la época en la que David Beckham jugaba en el Real Madrid y ella hizo "la afirmación infundada de que compartió cama" con el futbolista inglés del conjunto blanco.

Sobre el nacimiento de su hija-nieta, como se llamó en España, dicen que hubo polémica aquí porque la gestación subrogada es ilegal. Esto pasó a un segundo plano cuando se supo que realmente la niña había nacido del esperma de su hijo Aless Lecquio, fallecido a los 27 años de cáncer.

Después, el Daily Mail se hace eco de la publicación de Ana Obregón por el día de la Madre en España donde reflexiona sobre lo que significa ser madre para ella tras la muerte de su hijo.

Ana Obregón felicita el día de la Madre

"El día de la madre duele. Mi corazón con todas las madres que tienen a sus ángeles en el cielo. Las que se tragan las lágrimas con una sonrisa para sobrevivir. Necesito deciros que el amor es la fuerza más grande que existe ,que intentemos sentir su amor desde donde estén. Necesito deciros que seremos sus mamás eternamente", ha escrito en Instagram, donde tenía más de 1,3 millones de seguidores.

Y ha proseguido: "Feliz día de la madre a las mamás que tienen la suerte de tener a sus hijos en la tierra, que pueden abrazarlos, hablarlos, olerlos. No perdáis ni un solo día sin decirles cuánto les queréis. Coleccionad infinitos momentos con ellos, porque eso es lo único que de verdad merece la pena en esta vida".

Ha finalizado el texto diciendo que para ella "el mayor orgullo y privilegio es ser mamá": "Ahora soy mamá-abuela de un ángel que ilumina cada segundo mi oscuridad. Benditas sean todas las madres en la tierra y las que nos dieron la vida y están en el cielo".

Por último, el Daily Mail hace un repaso sobre su vida, sobre su relación con David Beckham, con el que dice que durmió en la misma cama pero sin mantener relaciones íntimas, algo que el futbolista siempre ha desmentido.