El comentario sobre Ana Obregón en el Benidorm Fest que va a dar que hablar

Ana Obregón se ha colado de forma involuntaria en la gran final del Benidorm Fest de 2026, donde 12 grupos luchan por el premio económico de 150.000 euros —100.000 para el grupo y 50.000 para los autores de la canción ganadora—.

Justo cuando han cantado María León y Julia Medina su tema Las Damas y el Vagabundo, un tema, en palabras de RTVE, de "pop enérgico y vibrante que pone en alto la unión, la fuerza y el poder femenino", Inés Hernand ha soltado un comentario que puede traer cola.

"Dos mujeres contra un hombre, madre mía como se entere Ana Obregón", ha dicho la presentadora en referencia a la defensa que ha hecho Ana Obregón de Julio Iglesias, que fue acusado por dos mujeres de acoso sexual y laboral.

"Yo estoy con Miguel Ángel (amigo personal y exjefe de prensa de Julio Iglesias), que ha estado trabajando 40 años con él, y yo he vivido en su casa dos años y medio, le conoce mi familia, mis padres fueron a su boda con Isabel, le conozco desde que tengo uso de razón", dijo Obregón en Antena 3.

"Julio jamás en la vida ha tratado mal al servicio, no lo dice uno ni lo dice el otro, lo dice una persona como yo o como tú, que has trabajado, yo he estado mañana, tarde y noche viviendo en su casa...", sentenció.

Archivado por Fiscalía

La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar hace unas semanas la denuncia presentada el pasado 5 de enero por dos extrabajadoras de Julio Iglesias contra el cantante ante la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales y acoso sexual, trata de personas y delito contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía alega la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

Todo a cuenta de la denuncia de dos extrabajadoras de las residencias de del cantante en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas), que denunciaron en un reportaje publicado por eldiario.es y por Univisión presuntas agresiones sexuales y vejaciones por parte del cantante.

Ambas mujeres, una de ellas trabajadora del servicio doméstico y otra fisioterapeuta, denunciaron tocamientos, insultos y un ambiente de acoso continuo en las residencias del cantante sucedidos en el año 2021 cuando la más joven tenía 22 años e Iglesias 77 años.