Yolanda Ramos manda un recado a Ana Obregón: "Hemos tenido que aguantar muchos posados veraniegos"

La actriz Yolanda Ramos ha querido aclarar su opinión sobre los influencers después de la polémica de los Goya, en cuya gala hubo una alta representación de este tipo de creadores de contenido, y que muchos interpretaron como una falta de respeto hacia las personas que trabajan en la industria del cine.

"Yo no las critiqué. Creo que es un medio de comunicación nuevo. Además, prefiero ver a jóvenes forrados que no a jóvenes de becarios hasta los 36", ha dicho la intérprete, conocida, entre otras cosas, por su papel en la serie Paquita Salas.

"¿Qué no dicen grandes cosas? Bueno, hemos tenido que aguantar muchos posados veraniegos, que no hacía nada el personaje en sí, y le pagaban un pastón. Al menos estos se lo curran", ha proseguido Yolanda Ramos.

Tras estas declaraciones, un reportero le ha preguntado si se refería a Ana Obregón, a lo que la actriz no ha dudado en contestar afirmativamente. "Sí, por ejemplo, sin ir más lejos. Estoy contenta de que las influencers se los estén currando, que la mayoría son ya empresarias", ha apuntado.

Sobre la polémica de los Goya

Respecto a la polémica de la presencia de los influencers en la gala de los Goya, Yolanda Ramos se pronunció días después en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, donde se manifestó en una línea totalmente diferente a como lo ha hecho ahora.

"Si una persona del público, que es al fin y al cabo quien nos sostiene, se está quejando de que no había muchos actores, que había otro tipo de profesiones, lo menos que puedo hacer es agradecérselo", afirmó la actriz.

"Tampoco creo que nadie de la Academia vaya contra mí", añadió después, apuntando que ella quizá no merecía que la invitasen porque en su profesión "va implícito un glamour, una manera de vestirse, una manera de trabajarse, que yo todo eso no lo hago".