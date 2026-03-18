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El director de 'Polònia' dice lo que piensa al escuchar a Garriga, de Vox, quejarse de que no le saquen mientras quiere cerrar TV3
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El director de 'Polònia' dice lo que piensa al escuchar a Garriga, de Vox, quejarse de que no le saquen mientras quiere cerrar TV3

Toni Soler ha respondido en la Cadena SER. 

Alfredo Pascual
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Toni Soler e Ignacio Garriga.
Toni Soler e Ignacio Garriga.Cadena SER / Getty Images

El director del exitoso programa de TV3 'Polònia, Toni Soler, ha sido entrevistado este martes por Carles Francino en La Ventana de la Cadena Ser y ha respondido al dirigente de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga. 

El político de la formación ultraderechista se quejó en La mañana de Catalunya Ràdio de que él no sale en el programa y hasta tildó a la dirección del espacio de "racistas: "No me incluyen. Yo no sé qué pasa, no sé si son racistas o qué pasa, pero Garriga no sale en Polònia. Eso me preocupa. ¿Son un grupo de racistas o es que temen que Vox crezca aún más?".

Soler ha contestado y ha ironizado sobre todo lo que dijo el dirigente de Vox: "Garriga se quejó de que no salía en el Polonia y que era porque éramos racistas. En la misma entrevista dijo que quería cerrar el dinero para cerrar TV3 para dedicar el dinero a lo que fuera que le interese". 

"Muy curioso que quiera salir en una tele que quiere cerrar, igual es para quedarse dentro encerrado", ha ironizado el director del programa de TV3, que ha afirmado que durante su extensa trayectoria de 20 años en la televisión catalana ha habido gobiernos de CiU, PSC y ERC que sí que les han hecho algún comentario. "A veces expresan malestar, pero eso hay que sacarlo", ha asegurado.

20 años de 'Pòlonia'

Polònia ya fue el programa protagonista el pasado 19 de febrero, al celebrar sus 20 años de vida en una gala en el Teatro Victoria de Barcelona en la que asistieron personajes públicos del mundo de la política, comunicación o cultura catalana y española.

De hecho, ese evento contó con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se prestó a salir para felicitar el trabajo que estaban realizando: "A ver yo creo que el equipo de Polònia ha hecho una muy buena caracterización, aunque quizá deba mejorar la imitación. Muchas felicidades".

Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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