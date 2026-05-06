El director de un diario mexicano le manda un demoledor mensaje a Ayuso por lo que ha dicho en México de Hernán Cortés

Para bien o para mal, Isabel Díaz Ayuso siempre da que hablar. Esta vez ha sido por su intervención en el encuentro Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés, en el que ha ensalzado el mestizaje, al igual que el compositor Nacho Cano, cuyas palabras también han generado numerosas reacciones.

Ayuso, entre otros asuntos, aseguró que venía de "ese Madrid que hoy tiene a muchos malinches en el metro, en la calle, en los colegios y me siento profundamente orgullosa de ver a México y el resto de países hispanoamericanos que formamos parte de este gran proyecto en esos pequeños rincones de Madrid que es cruce de caminos".

"México y España somos parte de una misma familia, con un idioma, una religión y unos valores compartidos desde hace cinco siglos. Hay quienes quieren renegar de ello, incluso encontrar en el pasado respuestas y quizás excusas a los problemas de hoy, pero donde unos ven problemas, otros vemos oportunidades", defendió.

"Hacen un equipo perfecto"

A muchos mexicanos no les ha sentado nada bien esa exaltación de la figura de Hernán Cortés y uno de ellos ha sido Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, un medio de comunicación mexicano crítico e independiente, quien ha enviado un mensaje a Ayuso a través de la red social X.

"Señora Ayuso, nos parece muy bien que usted venga a México para rendirle homenaje a su Hernán Cortés; nos parece muy bien que usted se acompañe con la alcaldesa 'feminista' Alessandra Rojo, con el cardenal Carlos Aguiar y con Nacho Cano, exMecano; y con RIcardo Salinas. Hacen ustedes un equipo perfecto", ha pronunciado con cierta ironía.

El texto de una lingüista indígena para enmarcar

Y justo después ha rescatado un texto de la lingüista indígena Yasnaya Elena que ha sido para enmarcar: "En esto de estar defendiendo a Hernán Cortés se le olvida a la derecha que ni bajo los estándares de su época era un tipo defendible, pregúntenle a Carlos V (o Carlos I). Además de todo, Cortés asesinó a su esposa, Catalina Suárez Marcayda, con sus propias manos en su casa en México. La ahorcó, mujeres dieron este testimonio de ver las marcas en el cuello de Catalina. Lo enjuiciaron por haberla asesinado".

El texto continúa afirmando que "ni para la sensibilidad y el contexto de la época era defendible. Y bueno, ni hablar del psicópata de Pedro de Alvarado, que hasta los de su generación se asustaban por lo sanguinario y cruel que fue". Ledesma remata con dos simples palabras: "Es todo".