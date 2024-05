El dueño de un bar deja un nítido mensaje a los clientes habituales que va a traer cola

La cuenta de TikTok @abrigaca se encarga de explicar, a veces en modo de humor, cómo es el día a día en un restaurante desde el punto de vista de los dueños del negocio y de los camareros que lo forman.

"Normalicemos pagar lo que hemos consumido", reza el título del vídeo. Y el hostelero en cuestión añade: "Si eres cliente de un bar o restaurante habitualmente este mensaje es para ti".

"Los camareros y hosteleros de bares y restaurantes queremos que normalicéis una cosa que es pagar por lo que consumís. Venís a la caja a pagar las cosas, os llevamos las cuentas a la mesa y os sorprendéis porque os cobramos cosas que habéis pedido y consumido", explica.

El hostelero pone de ejemplos que le hayan cobrado el alioli, que se cobre 10 céntimos más por el hielo del café o los panecillos de más: "Tenéis que entender que todas esas cosas a nosotros no nos salen gratis, no nos florecen en el campo dentro del restaurante un chorro de panecillos y los podemos regalar".

"Hay cosas que si las pides las tienes que pagar y no tenéis que ir a hacer luego el papelón en la barra de 'vaya, me han cobrado los panecillos que he comido de más'. Pues claro, se tiene que cobrar todo porque el principal negocio del bar es generar dinero", zanja.

Los comentarios hay de todo pero mucha crítica por el hecho de que, por ejemplo, se cobre el hielo. "Pues alguien tendrá que explicarme por qué antes no te cobraban el pan, los hielos o el alioli y ahora sí", dice un usuario. Y otro añade: "Mi mujer pide la Coca-Cola siempre sin hielo y no le cobran menos que los que se piden con hielo, por qué".