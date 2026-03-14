Rosalía se pronuncia tras las críticas que recibió por lo que dijo sobre Picasso y el feminismo: "Me he equivocado, tenéis razón"

Tras la oleada de críticas en redes sociales por su opinión respecto a Picasso, Rosalia ha compartido un video en redes sociales donde se ha dirigido a sus fans y ha querido zanjar la polémica retráctandose de sus palabras, algo que según ella tenía ganas de hacer desde hace varios días.

"Hace días que tengo ganas de hacer este vídeo, pero quería encontrar las palabras adecuadas, porque no me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de Picasso", ha señalado la artista española en un video publicado este sábado, donde ha defendido que cuando se realizan muchas entrevistas se pueden cometer algunos fallos.

"La verdad es que cuando te pasas tantas, tantas, tantas horas, hablando, hablando, hablando llega un momento en el que, al mejor, pues, dices algo que no tiene sentido. Es verdad que me he equivocado, tenéis razón, absolutamente", ha lamentado la catalana, quien ha remarcado que ella desconocía las acusaciones de maltrato del famoso pintor español.

"Es importante, al mejor, no hablar de temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento. Porque realmente yo, personalmente, pensaba que Picasso, pues, que era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho, sabes, que has oido a hablar de ello, pero no tenía conciencia de que había casos reales de maltrato", ha asegurado la misma antes de pedir perdón.

"Quiero pedir disculpas, si hubo como falta de sensibilidad por mi parte durante esa conversación con Mariana, y esa falta de empatizar absoluta con esas mujeres y esos testimonios", ha continuado.

Sobre el feminismo: "Siento que a lo mejor me da miedo denominarme según que manera por no ser una representación lo suficientemente buena de ello"

Además de hablar sobre la polémica de Picasso, la artista detrás de 'Lux' ha querido también responder a las críticas recibidas tras asegurar el pasado diciembre no querer "alinearse con ningún ismo". "Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo. Y realmente, o sea, quizás a veces hasta peco de ser demasiado cuidadosa, sabes por ese amor y ese respeto", ha afirmado.

Y es que, según ha señalado, a veces le da miedo denominarse de algunas formas, pues considera que no es lo suficientemente buena. De ahí, que no quisiera posicionarse en esa cuestión en aquel momento, ya que cree que, además, se daba por hecho que ella lo era.

"Sí, siento que, a lo mejor me dan miedo, pues, decir, denominarme según que manera por no ser una representación lo suficientemente buena de ello. Y vamos, yo creo que está claro que la forma en la que vivo, en la que escribo, en la que performeo, en la que canto, en la que hago música, en la que quiero. O sea, es muy feminista, pero, para mí, creo que es obvia, mi posición feminista, pero, al mejor, pues, para el resto no ha sido tanto", ha defendido.

Finalmente, la española ha terminado su alegato hablando de la polarización, algo que le ha hecho sentir bastante incómoda. "Y realmente, hoy en día, si no te posicionas de una forma muy clara, parece que el mundo es muy pural, polarizado, y parece que, si no estás en un lado, lo dices muy claramente, entonces estás en el otro. Y la verdad es que me sentía muy incómoda con todo lo que se estaba diciendo sobre esta conversación", ha sentenciado en su comunicado.