Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rosalía se pronuncia tras las críticas que recibió por lo que dijo sobre Picasso y el feminismo: "Me he equivocado, tenéis razón"
Virales
Virales

Rosalía se pronuncia tras las críticas que recibió por lo que dijo sobre Picasso y el feminismo: "Me he equivocado, tenéis razón"

"Para mí, creo que es obvia mi posición feminista, pero, al mejor, pues, para el resto no ha sido tanto..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Rosalía en la charla de Spotify junto a Mariana Enríquez.
Rosalía en la charla de Spotify junto a Mariana Enríquez.Spotify

Tras la oleada de críticas en redes sociales por su opinión respecto a Picasso, Rosalia ha compartido un video en redes sociales donde se ha dirigido a sus fans y ha querido zanjar la polémica retráctandose de sus palabras, algo que según ella tenía ganas de hacer desde hace varios días. 

"Hace días que tengo ganas de hacer este vídeo, pero quería encontrar las palabras adecuadas, porque no me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de Picasso", ha señalado la artista española en un video publicado este sábado, donde ha defendido que cuando se realizan muchas entrevistas se pueden cometer algunos fallos.

"La verdad es que cuando te pasas tantas, tantas, tantas horas, hablando, hablando, hablando llega un momento en el que, al mejor, pues, dices algo que no tiene sentido. Es verdad que me he equivocado, tenéis razón, absolutamente", ha lamentado la catalana, quien ha remarcado que ella desconocía las acusaciones de maltrato del famoso pintor español.

"Es importante, al mejor, no hablar de temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento. Porque realmente yo, personalmente, pensaba que Picasso, pues, que era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho, sabes, que has oido a hablar de ello, pero no tenía conciencia de que había casos reales de maltrato", ha asegurado la misma antes de pedir perdón.  

"Quiero pedir disculpas, si hubo como falta de sensibilidad por mi parte durante esa conversación con Mariana, y esa falta de empatizar absoluta con esas mujeres y esos testimonios", ha continuado. 

Sobre el feminismo: "Siento que a lo mejor me da miedo denominarme según que manera por no ser una representación lo suficientemente buena de ello"

Además de hablar sobre la polémica de Picasso, la artista detrás de 'Lux' ha querido también responder a las críticas recibidas tras asegurar el pasado diciembre no querer "alinearse con ningún ismo". "Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo. Y realmente, o sea, quizás a veces hasta peco de ser demasiado cuidadosa, sabes por ese amor y ese respeto", ha afirmado. 

Y es que, según ha señalado, a veces le da miedo denominarse de algunas formas, pues considera que no es lo suficientemente buena. De ahí, que no quisiera posicionarse en esa cuestión en aquel momento, ya que cree que, además, se daba por hecho que ella lo era. 

"Sí, siento que, a lo mejor me dan miedo, pues, decir, denominarme según que manera por no ser una representación lo suficientemente buena de ello. Y vamos, yo creo que está claro que la forma en la que vivo, en la que escribo, en la que performeo, en la que canto, en la que hago música, en la que quiero. O sea, es muy feminista, pero, para mí, creo que es obvia, mi posición feminista, pero, al mejor, pues, para el resto no ha sido tanto", ha defendido. 

Finalmente, la española ha terminado su alegato hablando de la polarización, algo que le ha hecho sentir bastante incómoda. "Y realmente, hoy en día, si no te posicionas de una forma muy clara, parece que el mundo es muy pural, polarizado, y parece que, si no estás en un lado, lo dices muy claramente, entonces estás en el otro. Y la verdad es que me sentía muy incómoda con todo lo que se estaba diciendo sobre esta conversación", ha sentenciado en su comunicado. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos