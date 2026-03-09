El economista Gonzalo Bernardos vaticina cómo afectará la guerra de Irán al bolsillo de los españoles: "Prepárense"

Las consecuencias de la guerra de Irán ya se están notando en nuestro bolsillo, especialmente en lo que respecta al precio de la gasolina, que ya ha subido notablemente en todas las gasolineras de nuestro país.

El economista Gonzalo Bernardos estuvo este sábado en laSexta Xplica, donde mandó un mensaje a los espectadores del programa de laSexta. "Señoras y señores, vamos a ser más pobres. No sabemos por cuanto tiempo ni en qué cantidad", afirmó en directo.

Sin embargo, quiso trasladar cierto optimismo. Bernardo aseguró que los precios no necesariamente tienen por qué dispararse: "No tiene por qué subir la inflación al 10,8% como cuando llegó en julio de 2022".

En esta línea, apuntó a EEUU como principal causante del conflicto armado, y por tanto, de la subida de precios en todo el mundo. "Tenemos la incógnita de cuando Trump se aburrirá y dejará la guerra", señaló Bernardos en laSexta.

Al hilo de esto, el economista opinó que si la guerra es corta, esto será "un resfriado". Sin embargo, si se alarga, cree que habrá que apretarse el cinturón: "Prepárense que el bolsillo les dolerá".

Las posibles consecuencias económicas en España

Entre las consecuencias directas más inmediatas que podría tener la guerra de Irán en España están: