El economista Julen Bollain es tajante sobre el discurso de Ayuso en la manifestación del PP: "Lo peor no es que suelte estos disparates..."

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece un discurso durante la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por los casos de corrupción que protagonizan José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, convocada por el Partido Popular (PP) en el Templo de Debod en Madrid, este domingo. EFE/ Fernando Villar

Este domingo ha tenido lugar la protesta organizada por el Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez en el Templo de Debod en Madrid, donde han participado diversos líderes del PP, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de Madrid, José Luis Martínez Almeida, o el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Uno de los momentos más comentados ha sido el discurso de Isabel Díaz Ayuso, quien ha afirmado que ETA "está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez". "Que me digan que es mentira. Porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto. No puede ser, no puede ser que Bildu mantenga a Sánchez", ha agregado.

El economista Julen Bollain no ha tardado en reaccionar. Lo ha hecho a través de 'X' (antes conocido como Twitter) donde ha afirmado que "lo peor no es que suelte estos disparates", sino "que casi el 48% de los madrileños la votó y lo seguiría haciendo". La publicación lleva ya más de 30.000 reproducciones, 400 'retuits' y y 200 comentarios.

Según la Delegación del Gobierno asistieron 40.000 asistentes, mientras que según Genova asistieron 80.000 personas. Algunos de los cánticos que se han podido escuchar han sido "Sánchez, dimisión", "Corruptos" o "Mafia" y canciones como Sweet Caroline o The Final Countdown.