El economista Julen Bollain ve lo que pasa con los bomberos forestales en Madrid y le deja este serio recado a Ayuso

El economista Julen Bollain ha visto lo que está ocurriendo con los bomberos forestales en la Comunidad de Madrid y ha decidido dedicarle un mensaje en la red social X a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Tras ver que las Brigadas Forestales iban a seguir en huelga indefinida tras una reunión con el Ejecutivo autonómico que tacharon de "lamentable", el colaborador de laSexta Xplica se ha acordado del concierto de Gloria Estefan.

"Mientras paga 484.000€ por un concierto de Gloria Estefan, Ayuso no se digna a subir el sueldo a los bomberos, que llevan 10 años con el salario congelado en 1.300€ al mes", ha señalado.

El representante de UGT, Rafael Fernández, calificó este jueves el encuentro con la Comunidad de Madrid y Tragsa, la empresa a la que presentan servicio, como "lamentable" tras una propuesta de subida de sueldo "irrisoria".

Los sindicatos reclamaron una mejora de los salarios de los bomberos forestales ya que su salario, como apuntaba Bollain en el tuit, lleva congelado desde hace 10 años en los 1.300 euros mensuales.

Julio Chana, miembro del comité de empresa por CGT, explicó antes de la reunión que eran "cautelosos" y que lo iban a entender como "una primera toma de contacto", antes de reclamar todos los sindicatos la creación de una "mesa negociadora" con el Gobierno de Ayuso, Tragsa y el comité de empresa.