El embajador de Japón en España se corona al enseñar lo que ha hecho en el Día Internacional del Chocolate

Este sábado 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate, uno de los sabores más populares a nivel mundial. De hecho, hasta hace bien poco en España se convirtió en todo un fenómeno el chocolate Dubai, una barra rellena de kadaif y crema de pistacho, a pesar de que fue elaborada por primera vez en el año 2021.

El embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae, se ha coronado por lo que ha hecho para celebrar este día, un auténtico 'marca España'. "¡Feliz Día Internacional del Chocolate! Para celebrarlo, estoy quebrando la rutina y desayunando con chocolate en lugar del café", ha expresado en un tuit publicado en su perfil oficial, alcanzando más de 9.000 'me gusta'.

Y ahí se ha plantado, en un bar, a tomarse su chocolate con churros, algo muy típico de España. "Eso sí que es celebrar las relaciones entre Japón y España", ha pronunciado el usuario @Cimaholzenthal, que se ha sumado a los cientos de comentarios que ha recibido el embajador japonés.

"No cambie nunca, eres el mejor", le han dicho varios usuarios. "Me encanta que me salga en mi TL el embajador de Japón en España, es el mejor", ha pronunciado el usuario @botmedia. "Señor embajador, parece usted un auténtico madrileño", replicaba @_Mecanicovuelo.

"Es el hombre más feliz del mundo", ha opinado el usuario @torito_123. Muchos comentarios han sido del mismo estilo. "Debe ser el más feliz de todo Twitter—ahora X— España", ha reconocido @susaladel93, pues el embajador acostumbra a tuitear habitualmente.

Lo cierto es que el origen de este día nos lleva hasta Francia en 1995, como homenaje al popular escritor británico Roald Dahl, autor de la obra Charlie y la Fábrica de Chocolate. Y ojo, porque existe otra fecha que está dedicada al chocolate gracias a la Organización Internacional de Productores de Cacao: el 7 de julio se corona como el Día Mundial del Chocolate.