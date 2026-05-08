El epidemiólogo Daniel López Acuña no tiene reparos en decir todo lo que piensa sobre el Zendal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Hospital Isabel Zendal.

La crisis sanitaria del hantavirus está copando titulares y horas de televisión durante los últimos días. En Mañaneros 360, el programa de Javier Ruiz en TVE, han abordado la cuestión de la mano del epidemiólogo Daniel López Acuña, quien fue un fijo en varias cadenas durante la pandemia del coronavirus.

En las últimas horas, el Gobierno anunció la cuarentena de los 14 españoles que iban a bordo del barco donde se detectó el brote de hantavirus, cuyo destino es el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, un centro de referencia en Biología y Química.

Muchos se han preguntado, no obstante, por qué los pacientes no han sido trasladados al Hospital Enfermera Isabel Zendal, especializado en emergencias. Por ello le ha preguntado Javier Ruiz a Daniel López Acuña.

"¿No teníamos el hospital de las pandemias? El Zendal se presupuestó en 50 millones, se inauguró reconociendo un coste de 100, al final han sido 153 millones, ¿y no está operativo para esto?", cuestionó este jueves el periodista de TVE.

"Palabras huecas y mentiras"

"Bueno, el Zendal siempre ha sido una estructura hueca, unas palabras vacías. Nunca ha sido realmente un hospital pandémico; no tiene una unidad de aislamiento", aseguró López Acuña.

"Para mí ha sido un ejercicio de demagogia durante la pandemia de parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, donde no se han correspondido los hechos con las realidades", añadió el epidemiólogo, que seguidamente se refirió al Hospital Gómez Ulloa.

"La realidad es que donde tenemos una unidad de aislamiento que realmente puede dar respuesta a esta crisis específica del hantavirus es en el hospital militar, en el Gómez Ulloa", aseguró López Acuña en Mañaneros 360.

Al hilo de esto, volvió a cuestionar la eficacia y la utilidad del Hospital Zendal, asegurando que lo único que nos ha enseñado es que "nos han llenado de palabras huecas y mentiras durante estos años".

Críticas a Abascal y Ayuso

Daniel López Acuña se refirió también a la gestión política de esta crisis sanitaria, lamentando que "está siendo utilizada políticamente como arma arrojadiza por la derecha y la ultraderecha".

"Creo que están siendo francamente irresponsables, inmorales, tanto las declaraciones de Abascal, totalmente xenófobas e ignorantes, como las declaraciones de Díaz Ayuso, y lo que hay que hacer es ponerse en el contexto de las verdaderas discusiones", afirmó.