No solo alejarte de las ratas: lo que debes hacer para evitar el contagio de hantavirus, según el Ministerio de Sanidad

Ventilar la casa y limpiarla es esencial para reducir el riesgo de contagio

El hantavirus se ha convertido en la gran preocupación de la actualidad. El brote detectado en el MV Hondius ha movilizado a las autoridades sanitarias de todo el mundo, que ya trabajan en un protocolo de contención y de protección para los pasajeros y la salud pública.

El crucero llegará el domingo a Canarias. En primer lugar se hará una inspección del barco. Después, si no hay nuevos contagiados ni personas graves, se procederá al traslado de los pasajeros a sus respectivos países de origen.

Los 14 viajeros españoles serán llevados a Madrid, concretamente al Hospital Gómez Ulla, que tiene una de las unidades de aislamiento de alto nivel más avanzadas de Europa.

Aunque las medidas de seguridad están siendo importantes y los expertos han lanzado un mensaje tranquilizador, lo cierto es que muchas personas siguen preocupadas por el hantavirus.

Para contagiarte es necesario entrar en contacto con las secreciones de roedores infectados, aunque la variante Andes sí que permite la transmisión entre humanos. Para ello se necesita un contacto estrecho.

El Ministerio de Sanidad ha publicado una serie de recomendaciones para prevenir el contagio de hantavirus. El riesgo en España se considera bajo o muy bajo, pero merece la pena repasarlas, ya que también son unas buenas prácticas si vives en una zona en la que hay roedores.

Así puedes prevenir el contagio de hantavirus

Estos consejos están destinados a prevenir el contagio que se produce por contacto con los roedores, no por el que se da entre humanos. En dicho caso lo más eficaz es el aislamiento y la cuarentena de las personas que se han infectado.

Las recomendaciones del Ministerio de Sanidad son las siguientes:

Mantener las estancias limpias para evitar la presencia de roedores, eliminando los elementos en desuso en los que pueden anidar las ratas.

Tener cuidado con los ventiladores y aires acondicionados cuyos filtros o conductos puedan haber tenido contacto con polvo contaminado o roedores.

Si vives en una zona rural, enterrar la basura en un lugar alejado de casa, usando al menos 30 centímetros de tierra.

Ventilar los ambientes antes de entrar.

Deshacerte de cualquier objeto que pueda servir para que aniden roedores.

Todos estos consejos están destinados a mantener la higiene en casa y que no lleguen roedores infectados. En cualquier caso, que se produzca una pandemia de hantavirus es prácticamente imposible, tal y como señalan los expertos.