La OMS contabiliza más de 900 casos sospechosos de ébola en República Democrática del Congo

Hay más de 900 casos sospechosos de ébola en República Democrática del Congo, según ha confirmado la OMS. Aquí se incluyen los 100 diagnósticos que se han confirmado en las pruebas de laboratorio.

La provincia con más contagiados es Ituri, en el este del país. Se trata de un territorio que hace frontera con Uganda. En esta zona se han prohibido los velatorios y reuniones, aunque la OMS reconoce estar teniendo dificultades para contener la expansión de los contagios.

"En la provincia de Ituri, el epicentro del brote, casi 5 millones de personas viven en medio de un conflicto en curso. Hoy en día, 1 de cada 4 personas necesita asistencia humanitaria, y 1 de cada 5 está desplazada internamente", asegura el el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hasta la fecha se han contado 204 muertes relacionadas con el brote de ébola. La OMS está implementando diferentes medidas junto a las autoridades sanitarias locales, por ejemplo, ampliar el rastreo de contactos e identificar las infecciones con suficiente antelación, potenciar la higiene de manos o el uso de mascarillas y el tratamiento sintomático de los pacientes.

La tasa media de letalidad es del 50%. La cepa detectada, la de Bundibugyo, no tiene vacuna ni tratamiento.

Sanidad vigila la situación

Tanto Sanidad como el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) siguen de cerca la situación. En el último informe, publicado el 22 de mayo, Sanidad asegura que el riesgo para España es bajo.

"Considerando la información disponible en estos momentos, la probabilidad de exposición e infección para las personas españolas que viajen o residan en las zonas afectadas es muy baja", apunta la publicación, que sólo considera que hay peligro para "el personal sanitario y las personas que trabajen en primera línea en la respuesta al brote el grupo con mayor riesgo de exposición".

Sanidad subraya que, si se detectasen casos en España, la probabilidad de transmisión sería "muy baja, ya que se dispone de la capacidad diagnóstica adecuada para detectar casos de manera precoz y para la implantación de medidas de control pertinentes". También existe un procedimiento de actuación para los españoles que se encuentren en zonas afectadas, llevando a cabo tareas de emergencia sanitaria. Se llevará a cabo un seguimiento cuando regresen a España.

No existen vuelos directos entre España y la República Democrática del Congo, para llegar hasta allí es necesario hacer escala. "Se recomienda que las personas que tengan previsto viajar a las zonas afectadas consulten con anterioridad con un Centro de Vacunación Internacional donde se les indicarán las recomendaciones a seguir", aconseja Sanidad.