Ramón García la lía tras defender que los niños tienen que ir a los toros porque les hace "mejores personas"

La tauromaquia es una de esas cuestiones peliagudas que divide a la sociedad. Sin embargo, cada vez son más los que rechazan esta tradición que otros tantos asocian con la cultura.

Ramón García, conocido también como Ramontxu, se ha destapado como uno de los más fervientes defensores de los toros. El presentador del Grand Prix fue el encargado de conducir la gala de San Isidro 2026 el pasado día 5 de febrero en Las Ventas, donde realizó unas declaraciones que han desatado una oleada de críticas.

"Por eso yo quiero pedir hoy que lleven a sus hijos y a sus hijas a los toros. Que lleven a sus nietos y a sus nietas a los toros. Que lleven a sus sobrinos y a sus sobrinas a los toros. Que lleven a sus hermanos. Porque el mundo del toro y lo que se aprende no te lo da nada. Ninguna otra cosa en la vida", dijo Ramón García en el acto.

El presentador insistió sobre este punto, asegurando que llevar a los niños "les va a hacer mejores personas". Unas palabras que ahora, más de una semana después, han provocado la reacción de Asier Esparza, vocal de la Junta Directiva del partido animalista PACMA.

"Un disparate y una manipulación emocional"

"Hablar de tu abuelo y de llevar a los niños a los toros para hacerlo, como dices, mejores personas utilizando la nostalgia y el amor de un nieto como argumento para justificar que un niño presencia una tortura ritualizada y absolutamente premeditada, esto no es tradición, esto es un disparate y una manipulación emocional", señaló Esparza, en un vídeo publicado este fin de semana en sus redes sociales.

"Dices que allí se aprende algo que no te da nada más en la vida y aquí te voy a dar la razón. Se aprende a desconectar el alma y la empatía. El debate no está en si el toro sufre o no. Esto, la ciencia ya lo ha demostrado cientos de veces. El debate es: 'ahora que sabéis que sufre, ¿hasta cuándo vais a seguir fingiendo que no lo sabéis?'", continúo el portavoz de PACMA.

"Yo aquí solo veo dos opciones: uno, negáis la evidencia científica, pero no en plan rebeldes con criterio, sino como catetos, estáis a la altura de los terraplanistas. Conocéis la realidad, pero os importa menos que cero. Dime, Ramón, ¿en qué os convierte esto? Pon tú el adjetivo", inquirió a Ramón García.

Y para finalizar su respuesta, Asier Esparza dejaba clara la postura de los animalistas: "Si para mantener viva tu afición necesitas heredarle a un niño la capacidad de mirar al dolor y no sentir nada, no estás formando mejores personas, sino ciudadanos vacíos y anestesiados. La verdadera evolución no es conseguir que el niño siga los mismos pasos de su abuelo hasta la plaza, sino evitar que cometa los mismos errores que él. Esto es solo mi opinión, es una cuestión de sentido común. La tradición se hereda, pero la compasión se elige".