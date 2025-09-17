El escritor Rafael Narbona es demoledor con Alfonso Serrano por llamar "gentuza" a los manifestantes de La Vuelta

Alfonso Serrano ha protagonizado una nueva polémica tras sus palabras sobre los manifestantes a favor de Palestina que intervinieron durante la última etapa de La Vuelta a España en Madrid, que fue cancelada y en la que se vivieron momentos de tensión, incluyendo la intervención de la policía antidisturbios.

Preguntado por Andrea Ropero, reportera de El Intermedio, sobre por qué dijo el pasado domingo que se vieron en Madrid "3.000 kale borrocas", el número 2 de Ayuso respondió que eran "gentuza, una auténtica gentuza rompiendo la convivencia en Madrid".

Ante las múltiples reacciones que ha generado, una de las más sonadas ha sido la del escritor Rafael Narbona, que no solo ha querido responderle, sino que en un tuit ha hecho su propia lista de "gentuza" a modo de crítica contra varios dirigentes del Partido Popular.

En un tuit, Narbona ha expresado que "empiezo a creer que en el PP solo hay gentuza, por utilizar la expresión de Alfonso Serrano, un macarra con corbata". Ha acumulado casi 40.000 visualizaciones y más de 2.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

Han sido casi 200 comentarios en respuesta a Narbona, y una muy destacada ha sido la del usuario @lmariof1: "¿Empiezas a creer?". El escritor no ha tardado en replicar: "Es una broma".

Pero para réplica la de @manuel07725875: "Un día me dio por ahí, estuve pensando que en el PP, por necesidad, tiene que haber alguna persona centrada, pudorosa, coherente. Una. Se puede ser conservador y al mismo tiempo, instruido y decente. No pude encontrar en su cúpula ni a uno. Están todos cortados por el mismo patrón".

Más tarde ha hecho una lista a modo de "ranking" o "top" sobre algunos políticos: "El top ten de la gentuza". José María Aznar, Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez completan el podio, seguidos de Almeida, Esperanza Aguirre, Feijóo, Tellado, Abascal, Alberto Quirón y el propio Alonso Serrano.

"Pido excusas—disculpas— a todos lo que merecían estar en esta lista, pero no caben aquí. Mencionaré de todos modos algunos nombres: Ortega Smith, Jorge Buxadé, Ester Muñoz, Inda...", ha concluido el escritor.