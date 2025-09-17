El número 2 de Ayuso llama "gentuza" a los manifestantes de La Vuelta: lo que dice Wyoming resuena en la calle Génova

Andrea Ropero ha entrevistado por las calles de Madrid a Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso en la Comunidad de Madrid. El dirigente del PP ha tildado de "gentuza" a la gente que se manifestó el pasado domingo por la presencia de un equipo de Israel en La Vuelta a España.

"Gentuza, eran auténtica gentuza rompiendo la convivencia en Madrid. Eran gentuza", dijo concretamente Serrano a los micrófonos de laSexta.

Unas declaraciones que desde Más Vale Tarde le han replicado a El Gran Wyoming, que no ha podido ser más tajante a la hora de responder a Serrano. Unas declaraciones "controvertidas" para Cristina Pardo pero nada controvertidas para el presentador de El Intermedio.

"Para mí no son controvertidas, son absolutamente inadmisibles. Aquí no puede haber debate de si estuvo bien, estuvo mal, se pasó o se quedó corto. Esto no fue un calentón del momento. Esto ocurre al día siguiente de la manifestación", ha afirmado en Más Vale Tarde.

"Calificar de gentuza, de un cargo público, a toda una parte de la población, es absolutamente inadmisible. Estamos tragando demasiado. Ellos saltan las líneas rojas y aquí damos todo por bueno. Ya toda una masa de población, instigada e instruida, por el PP, grita Sánchez hijo de puta. Ahora este señor llama gentuza a los que fueron allí", ha indicado.

Ha puesto sobre la mesa Wyoming que hay datos que dicen que el 82% de la población española "está en contra de lo que está ocurriendo en Gaza": "Y hay muchos votantes también del PP".

"Que hable de gentuza el mismo día que Feijóo habla de violencia política por el hecho de haberse manifestado allí... eso sí es violencia política. Ellos tienen una responsabilidad y un efecto pedagógico porque si la población de este país ve que la persona a la que vota llama gentuza a los ciudadanos, desde un cargo público, ellos también se pueden atribuir ese derecho", ha sentenciado el presentador.

Para el presentador, después de estas palabras, Génova 13 debería tomar la decisión de quitarle de su puesto: "Debería estar fuera. Eso pienso".