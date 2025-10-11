El Gobierno de Ayuso informa de lo que va a hacer en el Metro de Madrid este 12 de octubre y el cabreo es mayúsculo

Foto de archivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preocupada porque llega tarde.

El colapso que se produce a diario en la hora punta del Metro de Madrid se ha convertido en constante y muchas personas no dudan en denunciarlo a través de sus redes sociales, con vídeos, imágenes y mensajes.

Pero el revuelo ha sido todavía mayor al ver el tuit que la Consejería de Transportes e Infraestructuras madrileña ha publicado este viernes, informando de lo que hará este domingo, 12 de octubre, por el desfile y el Día de la Hispanidad.

"La Comunidad Madrid refuerza el servicio de Metro de Madrid hasta un 56% con motivo del Día de la Hispanidad 2025", ha detallado el Gobierno de Ayuso, antes de explicar desde cuando se aumentará el paso de trenes.

"Las líneas 1, 2, 4, 5 y 10 aumentarán su frecuencia desde las 9:00h hasta que finalicen los actos programados para este 12 de octubre", ha contado el Ejecutivo madrileño, en un tuit que suma decenas de reacciones en cuestión de horas.

Una situación en el transporte público de la Comunidad de Madrid que lleva varias semanas compartiendo el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la red social X. "Decíamos ayer…", puso en un tuit este viernes, junto a una imagen de uno de los andenes de Metro de Madrid lleno de personas.

Muchos se frotan los ojos, pero el tuit es real. Hay quien no comprende que se refuerce el servicio un domingo para acudir a los actos del 12 de octubre y no se haga entre semana, cuando se multiplican las imágenes de los vagones y los andenes llenos en muchas estaciones de la capital.

"Reforzar entre semana, vamos como sardinas en una sauna", "Para ver la cabra: refuerzo. Para ir a trabajar: que se busquen la vida" o "para esto sí, para ir a trabajar y a clase no" han sido algunas de las respuestas.