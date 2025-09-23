Óscar Puente lo logró tras medio mes: Telemadrid habla del caos del metro pero no cómo te imaginas

El ministro de Transportes, Óscar Puente; y el logo de Metro Madrid en una de las bocas de acceso de Gran Vía; en sendas imágenes de archivo.

Óscar Puente ha vuelto a hacerlo. Después de casi un mes dedicando varias publicaciones diarias en su cuenta oficial de X -antes Twitter- a la situación de caos o aglomeraciones que se vive cada jornada en la red de Metro de Madrid, una cuestión que es completamente notoria desde esta vuelta del verano, el ministro de Transporte ha visto este martes cómo se cumplía otra de sus críticas habituales y que conecta directamente con Telemadrid.

Puente, en esas publicaciones diarias, también venía evidenciando una suerte de doble vara de medir informativa, respecto a que algunos medios de comunicación no estaban informando con la misma cobertura mediática que se destina a los problemas en la red ferroviaria o, en menor medida, relacionados con los aeropuertos -competencia del Gobierno central- frente a los problemas de un servicio público que el año pasado cerró con la friolera de 715 millones de viajes realizados.

En esa línea, el titular de la cartera de Transportes y Movilidad ha publicado dos mensajes en X en los que se ha hecho eco de dos publicaciones de la cadena autonómica madrileña. ¿De qué tratan? Pues responden a una pieza en la que se habla de cómo se vive la 'hora punta' de Metro Madrid por parte de los trabajadores del puesto central de control. Es decir, un reportaje en el que se ven las aglomeraciones... pero a través de las pequeñas pantallas de las cámaras de vigilancia.

Puente: "Najajajajajaajajaja. 12° día de caos consecutivo. Y van con esto"

Así, la primera reacción de Puente ha sido reírse de esa apuesta informativa de Telemadrid: "Najajajajajaajajaja. 12° día de caos consecutivo y ni una imagen. Y van con esto. ¿Entendéis que el manual de Goebbels lo dominan a la perfección?". No se ha quedado ahí el ministro de Transporte, que también ha compartido la conexión que han hecho desde la cadena con dicho centro de control, en una segunda publicación.

"Claro que… tampoco te cuentan nada del novio de la jefa"

"¿Te cuentan el caos de metro de Madrid? Nooooo. Te hacen un publirreportaje de lo que curran en el puesto de mando y lo bien que lo hacen. Claro que…tampoco te cuentan nada del novio de la jefa. Eso no ha existido. Como el caos del metro. Todo es un mal sueño", ha lamentado Puente.