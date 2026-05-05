El Gran Wyoming alucina como nunca con lo último de Ayuso sobre la vivienda: "Debería ir renovando su stock de fake news"

Las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la situación de la vivienda en España han llegado hasta El Intermedio, donde El Gran Wyoming no ha tenido reparos en dar su opinión.

El presentador del programa de laSexta se quedó muy sorprendido al escuchar a la líder madrileña asegurando que "la gente no quiere tener casas" para que no les "persiga" el Gobierno de Pedro Sánchez.

"¿Ha vuelto a beber?", se preguntó El Gran Wyoming, quien seguidamente afirmó que "esto no es inteligencia artificial, es no inteligencia". Unas declaraciones que después amplió tirando de su particular sarcasmo.

"¿Os pensabais que el problema es que a los chavales no le da la vida para pagar una habitación? ¿Qué dices? Es que no quieren casas. No quieren segunda ni tercera vivienda. ¡Porque les persigue el gobierno! Y claro, mejor vivir bajo un puente para poder salir corriendo cuando aparecen los esbirros de Sánchez", apuntó el presentador.

"Esta ya huele"

Previamente, El Intermedio se hizo eco del programa de Ayuso en México, país en el que está de visita. "Ayer estuvo en una misa en Guadalupe. También participará en un homenaje a Hernán Cortés, muy adecuado. Y el plato fuerte: un encuentro con Nacho Cano. Sí, ustedes rían, sí, pero es que es verdad", señaló Wyoming.

"A ella le gusta hacer las cosas in situ, por eso no descartaría que pronto anuncie su próximo viaje oficial a Nueva York para comprobar si allí los jamones son de verdad de york", ironizó el presentador.

Al hilo de esto, el programa de laSexta recordó unas declaraciones de Ayuso en una entrevista en Telemadrid en la que volvió a sembrar las dudas sobre un pucherazo electoral en los comicios de nuestro país: "Espero que esas urnas no estén infladas artificialmente, como pasó con el voto por correo en las últimas elecciones".

"Coño, ¿qué pasó con el voto por correo? A ver, señora Ayuso, vamos a ver. Me tensa un poco. Debería ir renovando un poco su stock de fake news, que esta ya huele", dijo Wyoming a Ayuso antes de asegurar que este es "un argumento un poco tonto, si es que el PP las está ganando todas".