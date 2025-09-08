El Gran Wyoming hace un augurio sobre lo que va a pasar en España y no es nada alentador

El Gran Wyoming ha sido el primer invitado de la nueva temporada de Salvados y ha dejado numerosas frases para esculpir en piedra, sobre todo las que tienen que ver con la política española.

Gonzo ha querido saber qué le da miedo del futuro de España y el presentador de El Intermedio ha sido claro. "Fundamentalmente que hay algo que no tenía claro. Pensaba que todas las cosas que se conquistaban eran irreversibles porque la gente tendría la inteligencia para defenderlas".

"Me preocupa esta sensación de ovejas entrando al matadero por su propia voluntad. Si Franco sabe que la democracia es esto no da un golpe de Estado, si nos van a votar", ha señalado el presentador, que ha hecho suyo un dicho griego que habla de que los hombres se mueven en tres puntos: democracia, demagogia y dictadura.

Wyoming no puede entender que en Alemania haya nazis: "¿No habéis visto lo que os pasó? Hay gente que reivindica el nazismo, pensaba que esto no iba a ocurrir. Sin duda es porque la gente se agota. Cuando alguien nace con algo que le viene rodado no lo valora".

Ha comentado, además, el auge del voto de la extrema derecha entre los jóvenes: "Es gente que no valora lo que tiene y que lo que tiene no se lo van a quitar". En cuanto a lo personal, ha dicho que él lo va a pasar "muy mal" si "el fascismo llega a ganar unas elecciones".

"Voy a ser un segregado. Esa gente no permite estas cosas. La libertad se cercena. Hitler gana las elecciones por poco la primera vez y en cuando gana mete a todos los socialistas en la cárcel y la lía. Me parece de muy mal gusto este chiste que se repite en televisión de que no tenemos libertad", ha dicho en referencia a Ayuso, que señaló que no podía hablar, eso sí, desde la Plaza de España llena de gente.