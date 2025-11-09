El Gran Wyoming habla con rotundidad de lo que Juan Carlos I ha hecho con Felipe VI en sus memorias

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, ganador de dos Premios Ondas, nueve premios ATV y un premio Micrófono de Oro, ha ofrecido una entrevista emitida este sábado en laSexta Xplica en la que no ha dudado ni un segundo en hablar de las memorias de Juan Carlos I.

El libro, llamado Reconciliación, publicado esta semana en Francia y que no llegará a España hasta el próximo mes de diciembre, le ha servido al emérito para dejar algún que otro dardo. Entre ellos, a su propio hijo.

Al hablar de ello en la entrevista, El Gran Wyoming no ha dudado en responder a Juan Carlos I. "Que se queje de que no tiene pensión. Pero bueno, lo de este hombre es la leche", ha razonado.

"Los reyes no escriben memorias. Es una institución que viene de otro lado. No tienen que dar explicaciones de su cometido, porque él viene por la vía divina y se acabó", ha asegurado el presentador de El Intermedio, antes de entrar en detalle sobre lo que ha hecho con Felipe VI.

"Que este señor escriba ahora unas memorias donde a su hijo le da cera. Tú fíjate que su padre no las escribió. Porque este señor, lo que le ha hecho a su hijo, tiene bemoles, pero lo que le hizo a su padre fue la leche", ha razonado.

El Gran Wyoming ha justificado que el padre del emérito le llamó a capítulo "cuando Franco le manda a hacer puñetas". "Juan Carlos dice que sí va a ir, y hay un cónclave de los monárquicos para ver cómo reestablecer la dinastía. Pero Juan Carlos no acudió", ha contado.

"Se quedó con Franco en contra de su padre y le nombró rey saltándose la línea sucesoria. En ese caso no pasó nada. Él no abdicó hasta muchos años después, llorando. Hasta ese día, digamos que Juan Carlos I fue rey por la gracia de Franco", ha explicado.