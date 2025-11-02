Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Juan Carlos I se queja por no tener pensión "tras casi 40 años de servicios" y Revilla se corona con su respuesta

Miguel Ángel Revilla habla de Juan Carlos I en 'laSexta Xplica'.LASEXTA

Miguel Ángel Revilla, economista, escritor y político, expresidente de Cantabria entre los años 2003 y 2011 y entre los años entre 2015 y 2020, ha sido entrevistado este sábado en laSexta Xplica y no ha dudado en responder con todas las de la ley a las polémicas palabras del emérito, Juan Carlos I.

El padre de Felipe VI, que lleva desde el año 2020 viviendo en Abu Dabi,  ha sido el principal protagonista de la semana tras la entrevista que ha concedido al medio francés Le Figaro, en la que habla de su próxima publicación de su libro de memorias, titulado Réconciliation, pero también ha dejado frases que han levantado un gran revuelo en España.

Juan Carlos I ha mostrado su malestar por no estar cobrando una pensión pese a liderar la Corona española durante varias décadas, asegurando que es "el único español que no cobra una pensión tras casi 40 años de servicios".

Preguntado por estas palabras y también por lo que dijo de Francisco Franco, Miguel Ángel Revilla ha asegurado que es "lógico" que el emérito "lo diga porque llegó a ser rey por él y hay que ser agradecidos". "Si no fuera por Franco, pues no teníamos a los borbones en España. Él no hubiera llegado a ser rey jamás", ha contestado.

Respecto a lo de la pensión, el expresidente cántabro ha recordado lo que hizo con Corinna Larsen. "Hombre, vamos a ver, un señor, esto está probado y no va a ser objeto de que se me añada ningún dato nuevo a la demanda que me tiene presentada. Un señor que da 65 millones a una amiga, se le supone algún remanente para poder ir tirando", ha ironizado.

"Pero hay otra cosa. Para cobrar una pensión hay que pagar impuestos en España, como hacemos todos. Yo el día que me jubile, que voy a cumplir 83 años, pues tendré mi pensión fruto de haber cotizado a la Seguridad Social desde que tenía 25 años y de pagar impuestos religiosamente en España, sin ningún tipo de fraude", ha replicado.

"Entonces, él tiene mucho dinero fuera y ahora se ha declarado apátrida fiscal. Ya no es contribuyente en España. Exigir una pensión en esas condiciones es algo exagerado", ha expuesto.

