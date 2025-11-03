El Gran Wyoming añade un punto y final a Mazón tras su dimisión y avisa de lo que sigue después

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, ha dedicado más de un minuto a hablar de una de las noticias de la semana: la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, dejando en manos del Partido Popular y Vox la elección de su sustituto y, por lo tanto, no ha convocado elecciones.

"Primero ha anunciado que iba a dimitir y luego ha tardado cuatro horas más en hacerlo. Era el presidente de Schrödinger, presidía y no presidía a la vez. Bueno, igual que el día de El Ventorro", ha pronunciado al principio de su discurso, dando un toque de atención precisamente a que no sean los valencianos quienes elijan a su próximo presidente.

"Es necesario reconocerle algo: Mazón ha sido todo un ejemplo de coherencia. Lo digo porque hoy ha sido el ejemplo perfecto de cómo alguien ha elevado a arte la mentira, la cobardía y la indignidad política. Se ha presentado ante todos como una víctima de la situación. Ha esparcido bulos y mentiras. Y aunque no lo ha reconocido, pretende seguir con un puesto de diputado, lo que le aseguraría el aforamiento y, por lo tanto, inmunización frente al proceso judicial que se le avecina", ha añadido.

"Hagamos con Mazón lo que hizo él con sus responsabilidades"

Wyoming ha señalado, con ironía, pero a la vez con certeza, hacer con Mazón "lo que hizo él con sus responsabilidades, vamos a dejarle un lado". Ha sido cuando ha señalado a dos culpables: el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

"Lo han sostenido en su puesto durante más de un año y son ellos los que negocian en los despachos cuál será el sustituto, cuando la lógica impone que sean los valencianos quienes elijan a su presidente en unas elecciones", ha defendido.

"Los líderes de ambos partidos están ocupados haciendo cálculos con las piezas que tienen en alcaldías de la Comunidad Valenciana, diputaciones... En fin, serán políticos, pero tienen alma de acomodadores de cine, se pasan el día repartiendo asiento", ha añadido.

"Me gustaría deciros que se pone punto y final..."

Ha concluido su discurso diciendo que "me gustaría deciros que con la dimisión de Mazón se pone punto y final, pero me temo que esto no es el final de nada, sino el principio de un nuevo capítulo de una historia infame".

"Es como Juego de Tronos, pero aquí es más barata, no hacen falta dragones, porque los valencianos ya están suficientemente quemados", ha rematado Wyoming. Poco después todo el equipo de El Intermedio ha 'homenajeado' a Mazón con varios chistes muy fieles al estilo del programa.