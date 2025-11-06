La contundente respuesta de Óscar Puente cuando le preguntan qué le parecen las memorias de Juan Carlos I 

Después de mucho tiempo esperando este momento, este miércoles, el rey emérito Juan Carlos I ha publicado sus memorias en Francia, bajo el nombre de Reconciliación. En España no será posible comprarlo hasta el próximo 3 de diciembre, sin embargo, eso no ha evitado que se vayan conociendo algunos de los principales puntos de su libro, de 512 páginas, que sin duda han dado mucho que hablar.

En él, Juan Carlos I ha recordado algunos de los principales episodios que ha vivido en su trayectoria vital, como su marcha a Abu Dabi o su "herencia" democrática a España, país al que ha dicho que le gustaría volver cuando se cumpla medio siglo de la monarquía parlamentaria. Una de las declaraciones que más ha llamado la atención ha sido el "enorme respeto" que el mismo ha expresado por el dictador Francisco Franco.

Sus memorias, tal y como se ha mencionado antes, han dado mucho que hablar. Uno de los que se ha pronunciado al respecto ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien le han preguntado qué valoración podría hacer con respecto a la publicación de este libro.

El ministro, quien ha declinado opinar acerca del contenido de las memorias, sí que ha querido hacer un pequeño llamamiento al exmonarca. "Tengo mucho respeto por el emérito, espero que se respete él también", ha respondido de forma contundente Puente a los periodistas.

Se espera que durante la jornada del jueves el ministro participe en un foro sobre el sector marítimo organizado por el Diario del Puerto. De hecho, la reflexión del emérito la ha realizado a su llegada al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde se celebrará dicho evento.