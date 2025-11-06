Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
La contundente respuesta de Óscar Puente cuando le preguntan qué le parecen las memorias de Juan Carlos I
La contundente respuesta de Óscar Puente cuando le preguntan qué le parecen las memorias de Juan Carlos I 

"Tengo mucho respeto por el emérito..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Juan Carlos I y Óscar Puente
Juan Carlos I y Óscar Puente

Después de mucho tiempo esperando este momento, este miércoles, el rey emérito Juan Carlos I ha publicado sus memorias en Francia, bajo el nombre de Reconciliación. En España no será posible comprarlo hasta el próximo 3 de diciembre, sin embargo, eso no ha evitado que se vayan conociendo algunos de los principales puntos de su libro, de 512 páginas, que sin duda han dado mucho que hablar. 

En él, Juan Carlos I ha recordado algunos de los principales episodios que ha vivido en su trayectoria vital, como su marcha a Abu Dabi o su "herencia" democrática a España, país al que ha dicho que le gustaría volver cuando se cumpla medio siglo de la monarquía parlamentaria. Una de las declaraciones que más ha llamado la atención ha sido el "enorme respeto" que el mismo ha expresado por el dictador Francisco Franco. 

Sus memorias, tal y como se ha mencionado antes, han dado mucho que hablar. Uno de los que se ha pronunciado al respecto ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien le han preguntado qué valoración podría hacer con respecto a la publicación de este libro. 

El ministro, quien ha declinado opinar acerca del contenido de las memorias, sí que ha querido hacer un pequeño llamamiento al exmonarca. "Tengo mucho respeto por el emérito, espero que se respete él también", ha respondido de forma contundente Puente a los periodistas. 

Se espera que durante la jornada del jueves el ministro participe en un foro sobre el sector marítimo organizado por el Diario del Puerto. De hecho, la reflexión del emérito la ha realizado a su llegada al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde se celebrará dicho evento.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

