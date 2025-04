El Gran Wyoming se pronuncia como pocos sobre lo de Mario Vaquerizo: cortita y al pie

El Gran Wyoming ha sido claro a la hora de hablar de Mario Vaquerizo. El integrante de las Nancys Rubias ha sido noticia este martes tras inaugurar, junto al alcalde José Luís Martínez-Almeida, la sala de ensayo que lleva su nombre en el centro cultural Galileo, en Chamberí.

En la presentación, Vaquerizo ha pasado de polémicas y ha dicho, literalmente, que "no hay que hacer... hay que desprecio, no hay que hacer aprecio mejor desprecio, como se dice".

"Creo que buscar en un reconocimiento una polémica creo que es absurdo y no voy a entrar en ello. Estoy feliz, yo voy allá donde me premian", ha dicho Vaquerizo en referencia a las críticas de la oposición en Madrid por esta distinción ya que consideran que él nada tuvo que ver con La Movida madrileña.

"Es verdad que la música no es ajena a Mario Vaquerizo pero los locales de ensayo un poco sí. Es que las Nancys Rubias han hecho del playback su bandera, pero bueno, ya sabéis lo que dicen: no hay que hacer aprecio, mejor desprecio. O lo que sea. No sé lo que se ensayará en esa sala pero el refranero español desde luego no", ha dicho Wyoming.

Después, el presentador ha dado paso a Raúl Pérez que ha dejado una de sus hilarantes imitaciones de Mario Vaquerizo.