Cocituber va al restaurante más caro de Ibiza y no da crédito al ver cuánto le cobran por una botella de agua: "¡Hostia, vaya precio!"

El creador de contenido Cocituber ha acudido al restaurante más caro de Ibiza junto al también creador de contenido Cenando con Pablo para probar un menú que se encuentra entre los más exclusivos de la isla.

Se trata del restaurante Jul's, situado al sur de Ibiza, muy cerca del aeropuerto. El local que lo alberga es "bonito, con ambiente" y "tiene música y tiendas". "Mucho postureo y veremos a ver la comida", plantea Cocituber en un vídeo de TikTok.

Sin embargo, lo que más les llama la atención no es la comida, si no la bebida. El precio que pagan por una botella de agua es para alucinar. Una vez que les traen la cuenta a la mesa, tanto Cocituber como Cenando con Pablo no dan crédito.

Algo más de 300 euros

"Hostia, el agua vaya precio!", exclama Cenando con Pablo, pero es finalmente Cocituber quien revela cuánto les cobran por una simple botella de agua. "Nueve euros el agua", señala El precio del café tampoco se queda atrás, porque por una simple taza tienen que pagar cinco euros.

Tras probar platos como tartar de wagyu con caviar o una ensalada de cangrejo real, parecen tener claro su veredicto: "Esta buenísima". Sin embargo, hay alguna que otra cosa que no termina de convencerles.

Finalmente, y una vez probados un amplio abanico de propuestas, llega el momento de pagar. La cuenta asciende a 302 euros, donde el plato más caro, que incluye caviar, cuesta 75 euros, y el más barato tiene un precio de 14 euros.

En los comentarios del vídeo se puede apreciar la disconformidad de algunos usuarios respecto a la relación calidad-precio de este restaurante. "Sin estar ahí ya se ve que la preparación no es buena, que la calidad y el precio son inversamente proporcionales, estacazo por comida más o menos normal", opina un usuario.