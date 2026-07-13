Del 'tierra trágame' a tomárselo con humor: Lola Índigo reacciona como pocos hacen a su incidente con la peluca

La cantante Lola Índigo ha llenado las redes sociales este fin de semana, debido al momento 'tierra trágame' que vivió en plena fiesta Bresh en Ibiza. La cantante era una de las artistas invitadas al evento y, durante su actuación, se arrancó a bailar moviendo enérgicamente su melena hasta que se le cayó la peluca.

La de Granada ha sido objeto de numerosas bromas y comentarios, a pesar de la naturalidad con la que reacciona. Se lo toma con humor agarrando la peluca de pelo ondulado y mechas como si de un trofeo se tratase acudiendo rápidamente, con su redecilla en la cabeza, junto a su equipo, que se ubicaba detrás de la mesa del DJ.

La autora de temas como La reina o Diskoteka se lo ha tomado con humor en sus redes sociales donde ha compartido el instante en varios stories, cada uno con una broma diferente.

En el primero puso "por fin hice mi wig reveal", en relación a un truco de escenario, popular en Drag's Race, donde una drag queen se quita una peluca para revelar otra completamente diferente debajo. En el segundo puso la canción de Hannah Montana bromeando con cómo Miley Cyrus se transformaba en su alter ego solo colocando una peluca rubia. Por su parte, en el tercero usó la canción Wigs (pelucas) de City Girls. Y en una última historia se grabó avergonzada, pero tomándose la situación con humor.

A pesar del revuelo generado en redes sociales, la artista no ha ocultado en ningún momento el uso de pelucas para sus directos, al igual que otras tantas cantantes. "Si no hubiera usado peluca durante toda la gira, no tendría este pelo. Dios bendiga a las pelucas", dijo en un vídeo en TikTok publicado en 2025 donde mostraba su melena natural, cuidada de una forma que los cambios de looks y el ritmo de los conciertos no podría haber permitido.

Solo en el mencionado tour y en su respectiva promoción en redes sociales, la que conocimos bajo el nombre de Mimi en OT 2017, mostró hasta cinco pelucas: una bicolor de mechas en tono rubio y castaño oscuro, media melena de un rojo cereza, media melena en tono rubio o una melena XL en tono rubio dorado. Algo que, si usase pelo natural, sería imposible y tendría un gran desgaste a nivel capilar.

Asimismo, la artista animó en ese mismo vídeo a crear el "concurso de pelucas de España", donde podrían participar todos sus seguidores compartiendo en redes sociales sus pelucas o colección de pelucas y cuyo ganador podría ganar dos entradas para su gira La Bruja, La Niña y El Dragón, con la que acumuló nada menos que 55 fechas.