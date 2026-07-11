El récord que convierte a Unai Simón y España en leyenda de los Mundiales

Un portero de récord. Guinness World Records, conocido también como el Libro Guinness de los récords, ha confirmado que el récord de portería imbatida más largo en la Copa Mundial de Fútbol lo tiene España, que finalmente recibió un gol durante su encuentro ante Bélgica cuando el belga Charles De Ketelaere marcó en los cuartos de final.

"Con España finalmente recibiendo un gol, el tiempo más largo jugado en partidos finales de la Copa Mundial por un portero sin encajar un gol es de 649 minutos por el español Unai Simón. Antes de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, el récord de 518 minutos del italiano Walter Zenga se mantenía desde 1990", han señalado desde su cuenta oficial en 'X' (antes conocido como Twitter).

Antes de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, según han agregado en la misma publicación, el récord lo tenía el italiano Walter Zenga con 518 minutos, el cual llevaba con este título desde hace décadas. El tercero en la lista sería Iker Casillas, quien también con España consiguió pasar 476 minutos consecutivos sin recibir un gol.

Expectación ante las semifinales

Tras haber vencido a Bélgica, la selección española centra su mirada en las semifinales, las cuales disputará contra Francia, que logró derrotar a Marruecos por 2-0, mientras que España eliminó a Bélgica por 2-1 con un gol decisivo de Mikel Merino.

El partido se celebrará el próximo 14 de junio en el AT&T Stadium, Arlington (Texas) mientras que la otra semifinal enfrentará al ganador de Noruega-Inglaterra contra el ganador de Argentina-Suiza.