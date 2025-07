El guitarrista de Mago de Oz, durante un concierto: "Sánchez me cago en tus muertos"

El guitarrista de la mítica banda de rock Mago de Oz, Victor de Andrés, se ha hecho viral en las últimas horas después de gritar e insultar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un concierto de la banda gallega en Asturias. Sus palabras sorprendieron a multitud de usuarios en redes sociales.

En un discurso que dio durante un parón entre canciones, De Andrés aprovechó para arremeter contra Sánchez y contra todo el PSOE tras las últimas noticias vinculadas al caso Cedrán.

"Os voy a decir una cosa para que esto no se repita jamás en la historia, da igual si gobierna la izquierda o la derecha, dejad de robarnos la cocaína y las putas. Que está muy bien con su dinero, que hagan lo que quieran con su dinero y que si viene un feminista que les diga que no, pero la cocaína y las putas no nos las robéis con el dinero que os pagamos nosotros”, afirmó el músico, mientras se reía.

"Nosotros le echamos dos pelotas, no somos Melody. Sabéis que el otro día me retuiteó Gustavo Petro (el presidente de Colombia) porque hable bien de su país y les dije que no hacéis corrupción y me compartió... Sánchez me cago en tus muertos, retuitéame esta mierda, gilipollas", remató De Andrés, añadiendo que quiere ser famoso.

Además y antes de proseguir con el concierto y reivindicar la música en viva, se comenzó a escuchar el cántico de "Sánchez, hijo de puta" coreado por parte del público. El vídeo, que está arrasando en X y TikTok, ha sido grabado y compartido por el usuario @paaablollnz_.