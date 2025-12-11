Cómo conseguir las entradas de venta general Rosalía y a qué precio están
Después de la preventa a fans registrados y los clientes Santander, la compra de tickets se abre en Live Nation y Ticketmaster al público general.
La venta de entradas para el Lux Tour de Rosalía llega a su fase final este jueves. Después de que este martes se agotaran en cuestión de dos horas la preventa para los usuarios que habían recibido un código de fan o eran clientes Santander, este jueves se abre la venta general para todas las fechas de la catalana en España.
Rosalía estará los días 30 de marzo, 1, 2, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena de Madrid y los días 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona para presentar este aclamado nuevo trabajo y su venta se activará de forma escalonada al igual que se hizo el pasado martes.
Para los días 30 de marzo y 1 de abril en Madrid y los días 13 y 15 de abril en Barcelona, la venta general comienza a las 10:00, mientras que para los días 3 y 4 de abril en Madrid y 17 y 18 de abril en Barcelona, lo hace a las 11:00, todo a través de la web de Ticketmaster, ticketera oficial del evento.
Cómo conseguir las entradas para la venta general de Rosalía
Para conseguir las entradas, se recomienda seguir los siguientes pasos:
- Acceder a la web de Live Nation (y es recomendable estar previamente logueado en tu cuenta en la promotora).
- Acceder media hora antes de la venta de entradas para cada fecha a la sala de espera. Esta se abre a las 9:30 para las fechas 30 de marzo y 1 de abril en Madrid y los días 13 y 15 de abril en Barcelona y a las 10:30 para los días 3 y 4 de abril en Madrid y 17 y 18 de abril en Barcelona.
- Se recomienda no abrir más de una pestaña en el mismo navegador.
- Acceder a la cola virtual y tratar de no refrescar ni actualizar la página.
Cuáles son los precios de las entradas del 'Lux Tour'
Los precios para Madrid y Barcelona son los mismos y oscilan entre entre los 319 de los paquetes VIP y los 45 euros de la Grada PL7:
- PL1 Front Stage 115,00 € + 15,50 € gastos
- PL1 Grada 115,00 € + 15,50 € gastos
- PL2 Grada 95,00 € + 12,50 € gastos
- PL2 PMR 95,00 € + 12,50 € gastos
- PL3 Pista General 85,00 € + 11,50 € gastos
- PL3 Grada 85,00 € + 11,50 € gastos
- PL4 Grada 80,00 € + 10,50 € gastos
- PL5 Grada 65,00 € + 8,50 € gastos
- PL6 Grada 55,00 € + 7,50 € gastos
- PL7 Grada 45,00 € + 6,00 € gastos
- VIP 1 Rosalía Diamond Package - Front Stage Felipe || 495,30 € + 66,00 € gastos
- VIP 2 Rosalía Diamond Package - Front Stage Fuente del Berro 495,30 € + 66,00 € gastos
- VIP 3 Rosalía Diamond Package - Grada 495,30 € + 66,00 € gastos
- VIP 4 Rosalía Gold Package - Front Stage Felipe || 319,80 € + 42,50 € gastos
- VIP 5 Rosalía Gold Package - Front Stage Fuente del Berro 319,80 € + 42,50 € gastos
- VIP 6 Rosalía Silver Package 267,10 € + 35,50 € gastos