Cómo conseguir las entradas de venta general Rosalía y a qué precio están
Cultura

Después de la preventa a fans registrados y los clientes Santander, la compra de tickets se abre en Live Nation y Ticketmaster al público general.

Marina Prats
La cantante española Rosalía
La cantante española RosalíaGetty Images

La venta de entradas para el Lux Tour de Rosalía llega a su fase final este jueves. Después de que este martes se agotaran en cuestión de dos horas la preventa para los usuarios que habían recibido un código de fan o eran clientes Santander, este jueves se abre la venta general para todas las fechas de la catalana en España.

Rosalía estará los días 30 de marzo, 1, 2, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena de Madrid y los días 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona para presentar este aclamado nuevo trabajo y su venta se activará de forma escalonada al igual que se hizo el pasado martes.

Para los días 30 de marzo y 1 de abril en Madrid y los días 13 y 15 de abril en Barcelona, la venta general comienza a las 10:00, mientras que para los días 3 y 4 de abril en Madrid y 17 y 18 de abril en Barcelona, lo hace a las 11:00, todo a través de la web de Ticketmaster, ticketera oficial del evento.

Cómo conseguir las entradas para la venta general de Rosalía

Para conseguir las entradas, se recomienda seguir los siguientes pasos:

  1. Acceder a la web de Live Nation (y es recomendable estar previamente logueado en tu cuenta en la promotora).
  2. Acceder media hora antes de la venta de entradas para cada fecha a la sala de espera. Esta se abre a las 9:30 para las fechas 30 de marzo y 1 de abril en Madrid y los días 13 y 15 de abril en Barcelona y a las 10:30 para los días 3 y 4 de abril en Madrid y 17 y 18 de abril en Barcelona.
  3. Se recomienda no abrir más de una pestaña en el mismo navegador.
  4. Acceder a la cola virtual y tratar de no refrescar ni actualizar la página.

Cuáles son los precios de las entradas del 'Lux Tour'

Los precios para Madrid y Barcelona son los mismos y oscilan entre entre los 319 de los paquetes VIP y los 45 euros de la Grada PL7:

  • PL1 Front Stage 115,00 € + 15,50 € gastos
  • PL1 Grada 115,00 € + 15,50 € gastos
  • PL2 Grada 95,00 € + 12,50 € gastos
  • PL2 PMR 95,00 € + 12,50 € gastos
  • PL3 Pista General 85,00 € + 11,50 € gastos
  • PL3 Grada 85,00 € + 11,50 € gastos
  • PL4 Grada 80,00 € + 10,50 € gastos
  • PL5 Grada 65,00 € + 8,50 € gastos
  • PL6 Grada 55,00 € + 7,50 € gastos
  • PL7 Grada 45,00 € + 6,00 € gastos
  • VIP 1 Rosalía Diamond Package - Front Stage Felipe || 495,30 € + 66,00 € gastos
  • VIP 2 Rosalía Diamond Package - Front Stage Fuente del Berro 495,30 € + 66,00 € gastos
  • VIP 3 Rosalía Diamond Package - Grada 495,30 € + 66,00 € gastos
  • VIP 4 Rosalía Gold Package - Front Stage Felipe || 319,80 € + 42,50 € gastos
  • VIP 5 Rosalía Gold Package - Front Stage Fuente del Berro 319,80 € + 42,50 € gastos
  • VIP 6 Rosalía Silver Package 267,10 € + 35,50 € gastos
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 