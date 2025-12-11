Cómo conseguir las entradas de venta general Rosalía y a qué precio están

La venta de entradas para el Lux Tour de Rosalía llega a su fase final este jueves. Después de que este martes se agotaran en cuestión de dos horas la preventa para los usuarios que habían recibido un código de fan o eran clientes Santander, este jueves se abre la venta general para todas las fechas de la catalana en España.

Rosalía estará los días 30 de marzo, 1, 2, 3 y 4 de abril en el Movistar Arena de Madrid y los días 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona para presentar este aclamado nuevo trabajo y su venta se activará de forma escalonada al igual que se hizo el pasado martes.

Para los días 30 de marzo y 1 de abril en Madrid y los días 13 y 15 de abril en Barcelona, la venta general comienza a las 10:00, mientras que para los días 3 y 4 de abril en Madrid y 17 y 18 de abril en Barcelona, lo hace a las 11:00, todo a través de la web de Ticketmaster, ticketera oficial del evento.

Cómo conseguir las entradas para la venta general de Rosalía

Para conseguir las entradas, se recomienda seguir los siguientes pasos:

Acceder a la web de Live Nation (y es recomendable estar previamente logueado en tu cuenta en la promotora). Acceder media hora antes de la venta de entradas para cada fecha a la sala de espera. Esta se abre a las 9:30 para las fechas 30 de marzo y 1 de abril en Madrid y los días 13 y 15 de abril en Barcelona y a las 10:30 para los días 3 y 4 de abril en Madrid y 17 y 18 de abril en Barcelona. Se recomienda no abrir más de una pestaña en el mismo navegador. Acceder a la cola virtual y tratar de no refrescar ni actualizar la página.

Cuáles son los precios de las entradas del 'Lux Tour'

Los precios para Madrid y Barcelona son los mismos y oscilan entre entre los 319 de los paquetes VIP y los 45 euros de la Grada PL7: