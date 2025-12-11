Un catedrático de Derecho Constitucional resume en una palabra casi insuperable su opinión sobre la sentencia del Fiscal General del Estado

El jurista Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ha resumido en una palabra de lo más descriptiva su visión sobre la sentencia con la que el Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz.

Esa sentencia se ha conocido casi tres semanas después de que el Supremo adelantara el fallo por el que acordó condenarle a dos años de inhabilitación para el cargo y multa de 7.200 euros, así como a indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.

El Supremo ha sentenciado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", indicando que en este caso la revelación de secretos contra Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- lo fue tanto por la filtración a los medios del 'email' donde el empresario se ofrecía a confesar como por la publicación de la nota de prensa que lo mencionaba.

Pérez Royo ha defendido en una intervención en TVE que "esto no es una interpretación original": "Esto es un cantinfleo. Esto es un cantinfleo. Y lo que hay es mucho cantinfleo en la sentencia".

Dice que la imputación no es inequívoca"

"Una sentencia no puede condenar de las maneras porque no tienes pruebas y porque, además, hace un canto a la profesión periodística y después hace todo lo contrario de lo que realmente tendría que hacer, porque si los periodistas han cumplido con su obligación y han hecho un ejercicio del derecho a transmitir información veraz, entonces no puede condenarse, no puede decirse que el Fiscal General del Estado es el que ha hecho la filtración. Eso es imposible", reflexiona.

"Entonces ellos dicen: 'Los periodistas son maravillosos, lo han hecho estupendamente, han ejercido el derecho a transmitir información veraz, pero a mí esto no me vale. Yo sigo con lo mío y digo que puede ser este señor o alguien de su entorno el que lo ha hecho", afirma.

"A voleo. Esto es un disparate"

Por tanto, en opinión de Pérez Royo, "la imputación no es inequívoca, la acusación no es inequívoca, la destrucción de la presunción de inocencia no se hace de una forma inequívoca, sino que se hace a voleo".

"A voleo. Esto es un disparate", ha afirmado antes de justificar por qué lo describe con la palabra "cantinflear": "Cantinflas cantinfleaba, hacía una interpretación original, se convertía realmente en un intérprete original de una cosa que nada más que lo había hecho él. Cuando un magistrado del supremo cantinflea, amigo, eso es otra cosa. No es interpretación original. Es otra cosa".