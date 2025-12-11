Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un catedrático de Derecho Constitucional resume en una palabra casi insuperable su opinión sobre la sentencia del Fiscal General del Estado
Virales
Virales

Un catedrático de Derecho Constitucional resume en una palabra casi insuperable su opinión sobre la sentencia del Fiscal General del Estado

Argumenta por qué utiliza ese término. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo.
El catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo.TVE

El jurista Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ha resumido en una palabra de lo más descriptiva su visión sobre la sentencia con la que el Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz.

Esa sentencia se ha conocido casi tres semanas después de que el Supremo adelantara el fallo por el que acordó condenarle a dos años de inhabilitación para el cargo y multa de 7.200 euros, así como a indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.

El Supremo ha sentenciado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", indicando que en este caso la revelación de secretos contra Alberto González Amador -pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- lo fue tanto por la filtración a los medios del 'email' donde el empresario se ofrecía a confesar como por la publicación de la nota de prensa que lo mencionaba.

Pérez Royo ha defendido en una intervención en TVE que "esto no es una interpretación original": "Esto es un cantinfleo. Esto es un cantinfleo. Y lo que hay es mucho cantinfleo en la sentencia".

Dice que la imputación no es inequívoca"

"Una sentencia no puede condenar de las maneras porque no tienes pruebas y porque, además, hace un canto a la profesión periodística y después hace todo lo contrario de lo que realmente tendría que hacer, porque si los periodistas han cumplido con su obligación y han hecho un ejercicio del derecho a transmitir información veraz, entonces no puede condenarse, no puede decirse que el Fiscal General del Estado es el que ha hecho la filtración. Eso es imposible", reflexiona.

"Entonces ellos dicen: 'Los periodistas son maravillosos, lo han hecho estupendamente, han ejercido el derecho a transmitir información veraz, pero a mí esto no me vale. Yo sigo con lo mío y digo que puede ser este señor o alguien de su entorno el que lo ha hecho", afirma.

"A voleo. Esto es un disparate"

Por tanto, en opinión de Pérez Royo, "la imputación no es inequívoca, la acusación no es inequívoca, la destrucción de la presunción de inocencia no se hace de una forma inequívoca, sino que se hace a voleo". 

"A voleo. Esto es un disparate", ha afirmado antes de justificar por qué lo describe con la palabra "cantinflear": "Cantinflas cantinfleaba, hacía una interpretación original, se convertía realmente en un intérprete original de una cosa que nada más que lo había hecho él. Cuando un magistrado del supremo cantinflea, amigo, eso es otra cosa. No es interpretación original. Es otra cosa".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 