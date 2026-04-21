El importante mensaje de Simon Biles en pleno directo de 'El Hormiguero' sobre la salud mental

Simone Biles, una de las mejores gimnastas de la historia y la deportista que elevó la dificultad técnica de este deporte a niveles que antes parecían imposibles, ha sido la invitada de este martes en El Hormiguero, que suma así una figura internacional más a su lista de invitados.

En pleno directo ha sido preguntada por lo que le ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Tokio, celebrados en 2021, cuando sufrió los conocidos como twisties, un bloqueo mental en el que el atleta pierde la noción de dónde está su cuerpo en el aire. La decisión de priorizar su salud mental sobre el éxito deportivo marcó un antes y un después en el deporte de élite.

"Decidí que lo que tenía que hacer era retirarme para no ponerme en peligro y esto dio lugar a un debate mundial sobre el tema de la salud mental, pero me alegro mucho de que fuera así porque conseguí la ayuda que yo necesitaba y, además, convertirme en una embajadora de la importancia de la salud mental para que la gente sepa que hay que pedir ayuda", ha reflexionado junto a Pablo Motos.

"Si tienes un problema mental, al ser invisible, la gente no lo entiende"

El aplauso del plató tronaba a medida que iba pronunciando su mensaje: "Si tú te rompes un brazo, se ve en todas partes porque hay una radiografía. Si tienes un problema mental, como es invisible, la gente no lo entiende. Te dicen: anímate. Como si eso fuera tan sencillo".

Preguntada sobre cuáles son los pensamientos que más se repiten en su cabeza al romperse mentalmente, ha comentado que son "muchas cosas" y que lo más difícil para ella fue que su lesión era "invisible". Por suerte, se alegra de que en aquel momento contara con un equipo con el que pudo hablar y que entendió lo que le estaba pasando: "Por eso pude seguir adelante, recuperarme y volver en 2024".

"La terapia funciona"

Por supuesto, ha recordado que sigue haciendo terapia: "No hubiera estado en París si no hubiera sido por mis terapeutas y psicólogos deportivos. Estoy superagradecida a mi terapeuta y a todo el trabajo que hemos hecho, que ha sido duro y largo".

Y concluye con un mensaje claro: "Que todo el mundo sepa que la terapia funciona, que merece la pena y que hay que hacerlo".