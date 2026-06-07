AuronPlay habla alto y claro sobre los creadores de contenido en España: "Todos hacen basura"  

De un tiempo a esta parte se ha dado una caída moderada en el consumo de creadores de contenido. Tras un boom inicial en plataformas como YouTube primero, y más tarde Twitch, la burbuja parece haberse desinflado.

Uno de los creadores de contenido en España con más seguidores es Raúl Álvarez Genes, más conocido como AuronPlay, quien recientemente en un directo en su canal de Twitch se sinceró sobre la situación actual de los denominados como "streamers".

"¿Te puedo ser honesto?", le preguntó a un seguidor que le preguntó por el creador de contenido que más le gusta. "Es que creo que actualmente todos hacen basura, la verdad. No te voy a engañar", añadió AuronPlay.

Para el streamer catalán, "todos hacen mierda". "Hoy en día todo es basura y todo es fast food", aseguró para seguidamente matizar que hay "pequeñas excepciones". Entre ellas, citó a creadores como Clavero (Pau Clavero) y Lethal Crysis (Rubén Díez).

"Gente que ya no hace vídeos, hace directamente documentales. Pero quitando eso, en el tema streaming, dime alguien que haga algo que sea increíble... Nadie, ya te lo digo yo", opinó AuronPlay, que se mostró muy crítico en todo momento con sus colegas.

¿Quién es AuronPlay?



Auronplay es el nombre con el que se conoce a Raúl Álvarez Genes, uno de los creadores de contenido más influyentes de habla hispana. Nació en Badalona (Barcelona) en 1988 y comenzó su carrera en internet a finales de los años 2000, cuando abrió su canal de YouTube.

En aquella época, el formato predominante eran vídeos grabados y editados, y él se hizo especialmente popular con contenidos en los que comentaba e ironizaba sobre vídeos virales, anuncios o situaciones absurdas de la vida cotidiana.

Con el tiempo, su estilo basado en el humor sarcástico le permitió crecer hasta convertirse en uno de los youtubers más reconocidos en España. Sin embargo, su gran salto llegó cuando se trasladó al mundo del directo, especialmente a la plataforma Twitch.