Primeras palabras de Enrique Riquelme tras el cierre de urnas en Valdebebas: "Hoy ha ganado el Real Madrid"

El candidato a la presidencia del Real Madrid y oponente de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha dado sus primeras declaraciones tras el cierre de las urnas en Valdebebas. El empresario ha asegurado que este domingo es "un día muy especial" y ha dicho que independientemente de los resultados su candidatura ha ganado.

"Es un día muy especial porque después de veinte años ha habido una participación histórica", ha señalado el candidato en unas declaraciones realizadas ante los medios de comunicación. "Hoy ha ganado el Real Madrid y también nuestra candidatura, independientemente del resultado", ha agregado el mismo.

Se espera que los resultados de las elecciones, en las que se enfrentan principalmente Florentino Pérez y Enrique Riquelme, se conozcan sobre las 23:00 horas. Según los primeros sondeos compartidos tras el cierre de urnas el ganador de las elecciones sería Florentino, quien lograría conservar el poder en el club. A pesar de ello, se espera que la derrota sea ajustada, lo que en sí puede considerarse como una victoria a nivel individual para el empresario de Cox.

Toca esperar si cumplirán con todo lo prometido

Tocará ver, eso sí, si después de que se anuncie el ganador de estas elecciones decisivas se cumplirán, o no, todas las promesas que ambos candidatos llevan anunciando en su controvertida y mediática campaña electoral. Ambos han puesto sobre la mesa grandes promesas.

En el lado de Riquelme, por ejemplo, se prometió, entre otras cosas, fichar a Erling Haaland y a Rodri si ganaba la presidencia y una reestructuración del área deportiva con Raúl González y Fernando Hierro. También ha defendido un modelo enfocado en el socio, prometiendo rebajas en las cuotas, nuevos abonos y la creación de una "Ciudad del Socio". Como entrenador propone a Jürgen Klopp.

Mientras tanto, el actual presidente del club, Florentino Pérez, prometió el regreso de José Mourinho al banquillo y fichajes como Denzel Dumfries o Ibrahima Konaté. Además, ha vinculado su candidatura a lo que han denominado como el proyecto "Bernabéu Infinito".