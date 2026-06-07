Alquilan una buhardilla en Madrid por 600 euros y muchos se preguntan si realmente ahí puede vivir una persona 

El mercado de la vivienda es un drama. Precios disparados y cada vez más gente sin un piso decente en el que poder vivir. Hay muchos propietarios que, lejos de solidarizarse con quienes lo solicitan, aprovechan el contexto para sacar dinero a toda costa.

Las grandes ciudades están repletas de pisos en condiciones cuanto menos cuestionables. El siguiente está en Madrid, concretamente en el barrio de Lavapiés. Se trata de una buhardilla de 25 metros cuadrados, aunque a efectos prácticos es más pequeño.

La cuenta de TikTok @le_petit_patito ha publicado un video reseñando esta vivienda, si es que se la puede considerar como tal. Es un piso interior, sin ascensor, y que se alquila por nada más y nada menos que 600 euros al mes.

"Empezamos por la entrada. Y como veis tenemos estructura vista, ladrillo de verdad y no de pegatina", explica la propietaria de esta cuenta al tiempo que muestra imágenes del interior de esta buhardilla.

"¿Pero esto tiene cédula de habitabilidad?"

"Iluminación cálida indirecta estilo cuenca minera", continúa mientras enseña las luces con las que cuenta la entrada de la vivienda. Después pasa a comentar la cocina, "totalmente equipada", donde el grifo no se puede girar hacia un lado porque choca contra la viga del techo.

Al lado de la cocina hay una zona para desayunar donde se puede hacer "intercambio de libros", pues una de las baldas incluye varios de ellos pese al reducido espacio. Así, hubiera sido más acertado equipar esos estantes con otro tipo de útiles más adecuados.

En las imágenes se ve cómo hay una gran parte del espacio desaprovechada debido a la escasa altura que hay entre el techo y el suelo. De ahí que la lavadora de este piso esté prácticamente rozando las vigas de madera.

"Al fondo de la estancia podemos ver el salón con su sofá floreado, y entre el salón y la cocina tenemos la ducha, y efectivamente para ir al váter tenemos que salir de la vivienda y acceder a este aseo comunitario", concluye @le_petit_patito.