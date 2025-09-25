El ingenioso truco de un bar de Huelva para mantener la siempre cerveza fría: un 10 en I+D

Pocas cosas más gratificantes que tomarte una cervecita en un bar cuando el calor aprieta, pero hay una cosa importante, casi imprescindible: que la cerveza esté fresquita.

Todo un must que no siempre es fácil de conseguir, y menos aún cuando las temperaturas no nos da un respiro y, aunque la bebida te llegue fría a la mesa, en tan solo unos minutos ya ha perdido esa agradable temperatura.

Pero para atajar ese problema, en un bar de Huelva han tenido una ingeniosa idea, con solo una bandeja metálica y muchos hielos han creado un sistema tan simple como efectivo que ha conquistado a todos sus clientes.

"¿Y este invento para mantener la cerveza fría? En Huelva viven en el futuro. Y sí, la Cruzcampo aquí está buena", ha publicado el tuitero Alfonso Suárez (@AlfonsoCSuarez) en su cuenta de X.

Justo después, ha subido a la red social, anteriormente conocida como Twitter, una imagen en la que enseña la aplaudida idea: servir las jarras de cerveza en un recipiente con hielo para mantenerla siempre fría.

En concreto, la publicación, que ya supera las 72.000 visualizaciones, muestra una bandeja metálica de la propia marca de cerveza Cruzcampo Especial llena de hielo picado y con dos vasos de cerveza apoyados encima.

"Esto debería ser patrimonio nacional"; "El mejor invento para mantenerla fria es bebersela antes de que se caliente"; "El ingenio andaluz vuelve a arrasar"; "Cuando la gente va.... Los de Huelva ya volvemos", "¡Una genialidad!", han comentado algunos usuarios en la sección de comentarios.

Además, el tuit ha reavivado el eterno debate sobre si está buena o no la Cruzcampo, una cerveza que históricamente ha dividido opiniones en España pero que, servida bien fría, parece ganarse hasta a sus detractores. "Con este invento no hay discusión, hasta la Cruzcampo entra sola", ha apuntado otro usuario.