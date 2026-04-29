La venganza se sirve en plato frío... y a domicilio: Carlos III se la devuelve a Trump y le da un repaso histórico

El rey Carlos III comparece en una sesión conjunta del Congreso, en la Cámara de Representantes del Capitolio de EEUU, en Washington, el 28 de abril de 2026.

Las redes sociales se han llenado esta madrugada de gafitas de esas de thug life. El protagonista del meme, esta vez, es Carlos III. Y con razón, porque le ha dado un repaso histórico al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Histórico de Historia, con mayúsculas, de conocimiento y memoria.

Y es que el rey de Inglaterra ha bromeó a expensas del mangate, durante la cena de Estado en la Casa Blanca en su honor, uno de los actos centrales de la visita de Estado que está llevando a cabo al país junto a su esposa, la reina Camilla.

Durante el brindis, Carlos se refirió a los comentarios de Trump contra sus aliados europeos, a los que acusó de aprovecharse gratuitamente de la defensa desde la Segunda Guerra Mundial, una de sus muchas pullas en los últimos tiempos a los otrora socios de la otra orilla del Atlántico.

"Recientemente usted comentó, señor presidente, que si no fuera por Estados Unidos, los países europeos hablarían alemán. Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes hablarían francés", lanzó Carlos. El rey se refería a los conflictos que tuvieron los entonces poderes coloniales, Francia y Reino Unido, por el control de América del Norte antes de la independencia de EEUU. Este año, de hecho, se cumplen 250 de aquella independencia y en ese marco hay que entender la visita de los monarcas.

Carlos no se detuvo ahí, sino que hizo otras bromas a expensas de Trump al asegurar que no pudo evitar darse cuenta de los "reajustes" en el ala este de la Casa Blanca. El neoyorquino ordenó demolerla para construir un gigante salón de bailes que costará 400 millones de dólares y cuyas obras están ahora en cuestión por la justicia.

"Lamento decir que nosotros, los británicos, por supuesto, hicimos nuestro propio intento de remodelación inmobiliaria de la Casa Blanca en 1814", dijo, haciendo referencia al momento en el que soldados británicos incendiaron el edificio. También dijo que la cena era "una mejora muy considerable con respecto al Motín del Té de Boston", cuando colonos arrojaron cargamentos gravados de té británico al mar en 1773.

La elegancia y picardía de sus comentarios ha sido muy aplaudida en las redes sociales, donde ya se había generado un importante escozor tras las alusiones de Trump a lo que los europeos le deben a los norteamericanos.

También ha gustado que Carlos reivindique la OTAN, organización que Trump ha amenazado con abandonar tras no intervenir en Oriente Medio. "La OTAN está comprometida con la defensa mutua", afirmó, al recordar que la organización activó por primera vez el Artículo 5 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Para ayudar a EEUU, vaya. Hasta un hijo del rey, Harry, combatió en Afganistán en esa misión de apoyo.

La reina Camila, el rey Carlos, el presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama, Melania, el 27 de abril de 2026 en Washington, en la Casa Blanca. Chris Jackson / Getty Images

Choque entre socios

Durante la cumbre económica de Davos (Suiza), en enero pasado, Trump había dicho que sin el apoyo de su país, en Europa "hablarían alemán y algo de japonés". Hacía referencia al hipotético poder que habían alcanzado los nazis germanos y sus aliados.

Aunque ha sido un bofetón histórico importante, el comentario del rey reflejó un tono cordial, un guiño irónico, un reproche aceptable, mientras él y Trump estrechaban lazos en torno a la "relación especial" entre Londres y Washington, a pesar de las recientes tensiones por la guerra en Irán: el republicano entiende que los socios europeos le han fallado por no ir a la contienda con él o, al menos, haberle ayudado en el estrecho de Ormuz, parcialmente bloqueado por Teherán.

Reino Unido, de hecho, ha sido uno de los países más señalados y en correos de la Admnistración Trump, desvelados por Reuters, se habla de revisar la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, como una manera de protestar por esa soledad (global, dicho sea de paso).

Felicitaciones del presidente

Trump, un ávido aficionado a la monarquía británica que desveló incluso que su madre estaba "enamorada" del joven Carlos en sus tiempos, encajó bien los comentarios y reservó la mayoría de su humor para objetivos nacionales. "Quiero felicitar a Carlos por su fantástico discurso hoy en el Congreso", dijo Trump. "Logró que los demócratas se pusieran de pie: yo nunca lo he logrado", ironizó.

Carlos le entregó al presidente la campana del submarino británico HMS Trump, usado en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial.

"Que sea un testimonio de la historia compartida y brillante futuro de nuestras naciones", dijo el rey en medio de aplausos, y como parte de su estrategia para suavizar la relación entre los dos países en medio de los choques de Trump con el primer ministro británico, Keir Starmer.