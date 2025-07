El "jaque mate" de Antonio Maestre a Noelia Núñez, diputada del PP, por mentir en su curriculum  

La diputada del PP, Noelia Núñez, uno de los rostros más en auge del partido, ha admitido en su perfil de X que mintió sobre sus estudios. La vicesecretaria nacional del PP de Alberto Núñez Feijóo, habitual en tertulias televisivas, ha afirmado que no ha terminado sus estudios universitarios y ha atribuido la situación a un "error", sin intención de engañar a nadie.

"Ante la confusión generada sobre mi formación académica, quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie. El PP en el que creo actúa con total transparencia y yo también quiero hacerlo", publicaba la diputada popular este martes en la red social X.

El origen de esa "confusión" está en los datos contradictorios que se recogen en su ficha del Congreso y en el portal del Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde es portavoz, y que hasta ahora señalaban que había completado estudios de grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, aunque sin especificar en qué universidad.

La diputada del PP encumbrada en el partido por Ayuso, comenzó Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, trasladó el expediente a la UNED y posteriormente cursó el grado de Estudios Ingleses. En 2019, cambió la matrícula a un doble grado de Derecho y Ciencias Jurídicas en la misma universidad. A día de hoy, reconoce no haber terminado ninguna de estas titulaciones por su dedicación a la política.

"Mi carrera política, con responsabilidades en el Ayuntamiento de Fuenlabrada desde 2015, en la Asamblea de Madrid y ahora en el Congreso y el Comité de Dirección del PP, ha ocupado mi tiempo y esfuerzo", ha explicado después de varios días el foco de las redes, en parte, gracias al ministro Óscar Puente.

Tras la polémica y las explicaciones de Núñez ha salido Antonio Maestre con un vídeo antiguo de la diputada en una entrevista con Euprepio Padula donde, cuando el periodista enumera todos sus supuestos estudios, ella no dice nada.

"Me gusta estudiar. Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes", dice ella, que sólo matiza que profesora no es y que siempre le han apasionado los idiomas. "Pues jaque mate", le dice Maestre con el vídeo.